Kate Beckinsale langer ut mot dobbeltmoral

Hollywood-stjernen (46) skjønner ikke hvorfor det vekker oppsikt når hun velger å date yngre menn.

Britiske Beckinsale fikk mye medieomtale da hun tidligere i år hadde en romanse med den 26 år gamle komikeren Pete Davidson, også kjent som eksforloveden til popstjernen Ariana Grande (26). Hun har også svermet for en annen ung komiker, nemlig 24 år gamle Matt Rife. Sånt går ikke pressen hus forbi.

I et ferskt intervju med bladet Women’s Health snakker filmstjernen ut om hvordan det oppleves å bli satt under lupen.

– Hvis alle slenger dritt til deg, så blir du jo kvalm – særlig hvis du ikke har gjort noe galt. Hvis du tar kvelertak på et ekorn eller skader noen, da skjønner jeg det. Men hvis du lever livet ditt på en forholdsvis respektabel måte, så skal du ikke måtte tåle at andre får overtenning, sier Beckinsale – kjent fra blant annet «The Underworld» og «Pearl Harbor».

Skuespilleren mener det er høyere terskel for kvinner enn for menn når det gjelder å tillate seg å nyte livet.

– Det er liksom politisk ukorrekt for kvinner over 32 å more seg.

46-åringen presiserer at hun ikke snakker om å drikke, feste og ta dop, for det styrer hun unna, forklarer hun. Men hun liker å gå ut og ha det gøy.

– Herregud, jeg vil ikke sitte hjemme med hekletøyet og vente på overgangsalderen. Men på en eller annen måte virker det som om alt annet er risikabelt, og det synes jeg er ganske latterlig.

Beckinsale mener det er dobbeltmoralsk at menn ser ut til å kunne boltre seg på hvilken som helst måte, enten det er å kjøpe seg en motorsykkel, date yngre kvinner eller tatovere seg. Hun sier hun undrer seg over hvorfor ikke menn blir konfrontert med spørsmål som går på hvorfor de ikke skaffer seg barn – eller flere barn – eller hvorfor de har så mange kjærester.

Beckinsale har ett ekteskap bak seg. Hun var gift med filmregissør Len Wiseman (46) fra 2004–2016. Hun har datteren Lily Sheen (20) fra et tidligere forhold med skuespiller Michael Sheen (50). I dag venter Sheen barn med svenske Anna Lundberg (25).

