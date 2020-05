TILBAKE: Edward og Bella kommer snart tilbake i en femte bok i «Twilight»-sagaen. Foto: ANDRE COOPER

Twilight-comeback: Ny bok i vampyr-serien kommer i august

Denne gangen får vi historien fortalt fra vampyren Edward Cullens perspektiv.

Det er tolv år siden Stephenie Meyer la vekk det femte manuskriptet hun skrev på, som hun ifølge The Guardian skrinla på grunn av lekkasjer på nettet.

I gårsdagens «Good Morning America», slapp Meyer nyheten om at det kommer en femte bok i Twilight-serien:

– Jeg er veldig begeistret over å endelig kunne slippe nyheten om utgivelsen av «Midnight Sun» 4. august. Det er gale tider akkurat nå, og jeg var ikke sikker på at det er riktig tidspunkt for denne boken, men noen av dere har ventet så lenge på dette, at jeg føler at jeg ikke kunne vente lenger, sa Meyer.

Nyheten kommer etter en nedtelling over flere dager på Meyers hjemmeside.

Den femte boken er ikke en fortsettelse av historien der vi forlot Edward og Bella, men en gjenfortelling av historien - sett fra Edwards perspektiv.

Tidligere er det Gyldendal som har gitt ut bøkene i serien, men forlaget opplyser til VG at de ikke skal utgi den femte boken. Der har de nå fullt fokus på en annen serie, nemlig Suzanne Collins «Hunger Games» - der en fjerde bok kommer nå i mai.

I «Midnight Sun» følger vi Edward da han møter Bella - og leserne får flere detaljer fra hans fortid som ikke er kjent. Meyer har ifølge The Guardian tidligere uttalt at Edwards versjon av historien er mye lenger enn Bellas - fordi han overtenker alt.

Både bøkene og filmene i Twilight-sagaen har vært utrolige suksesser. Den fjerde boken alene har solgt over 100 millioner eksemplarer.

Publisert: 05.05.20 kl. 11:47

