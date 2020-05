DØD?: I USA snakkes det om «kinoens død». Også i Norge kan man få et problem. Foto: Unsplash/Krists Luhaers

Færre unge drar på kino

Fredag begynte norske kinoer å åpne etter å ha vært coronastengt siden 12. mars. På sikt kan bransjen få et stort problem.

Jonathan Falk

Oppdatert nå nettopp

Undersøkelser fra land som USA, Canada og Storbritannia viser at stadig færre i alderen 15–25 drar på kino. I 2009 var nesten 35 prosent av kinogjengere i nevnte aldersgruppe. I 2018 var tallet på under 25 prosent.

Administrerende direktør i Nordisk Film, Jannicke Haugen, bekrefter at de ser lignende utvikling i Norge.

– Vi jobber kontinuerlig for å ha et attraktivt program for alle aldersgrupper. Konsepter som 4DX, saler med liggestoler og eventer tilpasset målgruppen ser vi funker bra, og er noe vi jobber målbevisst med.

– Flere tilbud enn før

I helgen åpnet Nordisk Film sine første kinoer siden 12. mars, og begynte med Ringen Kino i Oslo. Denne «testen» har de erklært en suksess, og til fredag vil ytterligere 12 kinosaler åpne, på steder som Bergen, Tønsberg, Halden, Drammen og Kristiansund. Også Colosseum kino i Oslo vil da åpne.

DIREKTØR: Jannicke Haugen er direktør i Nordisk Film. Hun sier unge fortsatt går på kino i Norge. Foto: Jonathan Falk

les også Strømme-guide: Arbeidernes stemme

– Hva tror du er årsaken til at unge dropper kino?

– Det er flere tilbud nå enn før. Når vi har storfilmer så kommer de, men ellers så er det ikke noen tvil om at spill for eksempel er en konkurrent.

Coronakrisen har tvunget filmprodusenter til å tenke annerledes. En rekke filmer, som neste James Bond-film «No Time to Die» og Marvels «Black Widow har blitt utsatt.

Enkelte filmer, som «Trolls World Tour» har blitt publisert direkte til leietjenester, hvor den slo rekord for antall ganger leid, og ble nummer 1 på tjenester som Apple TV, Vudu og YouTube.

Nå spekuleres det i om andre filmer, som den nye «Svampebob Firkant»-filmen, vil ta samme rute og hoppe over kinoen.

Spår kinoens død

Denne uventede markedsendringen har gjort at mange nå stiller spørsmål til hva som kommer til å skje med kinobransjen.

– Alle tall som går nedover er bekymringsverdige. Da handler det om å være kreativ og finne andre løsninger, og det jobber vi med. Men kino som institusjon har stått i mange år, og jeg tror den vil stå i mange år til, sier Haugen.

I USA, hvor man har mer konkrete tall, er man ikke like optimistiske.

Nedgangen i kinobesøk blant unge slått sammen med corona har ført til at medier som Forbes har begynt å spå kinoen som vi kjenner den sin død.

ÅPNET: Ringen Kino ble en av de aller første i Norge som åpnet etter corona. Foto: Stian Lysberg Solum

Statistisk sentralbyrå har tall på at vi generelt går mindre på kino enn før, uavhengig av alder. I 2019 ble det registrert i overkant av 11 millioner kinobesøk. Det er to millioner færre enn i 2016.

Haugen vil imidlertidig ikke kalle det en trend.

– 2016 var et utrolig godt år, og et var ikke minst et godt norsk filmår. Vi vil ikke snakke om trender, alt handler om hvor godt repertoaret vårt er. Det handler om norsk filmpolitikk og hva Hollywood klarer å levere.

I videoen under kan du se hvordan Leo (13) ble overrasket på Star Wars-premieren:

Publisert: 11.05.20 kl. 15:32 Oppdatert: 11.05.20 kl. 15:42

Fra andre aviser