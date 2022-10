SKYNDER SEG LANGSOMT: Kulturminister Anette Trettebergstuen håper på fortgang i spørsmålet rundt ny filminsentivordning etter å ha bestilt en utredning som skal se på de økonomiske konsekvensene for AS Norge.

Trettebergstuen: Vil ha regelstyrt insentivordning

Kulturministeren fremskynder arbeidet med en ny filminsentivordning. Det uttalte målet er nå å fjerne dagens søknadsfrister og innføre en regelstyrt ordning.

Denne uken - snart ett år etter at hun overtok kulturministerposten etter Abid Raja - bestilte Anette Trettebergstuen en analyse av den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved filminsentivordningen.

Ordningen bør også overføres fra Kulturdepartementet til Næringsdepartementet, mener hun. Dette har kulturministeren også tidligere gitt uttrykk for helt siden hun satt i opposisjon.

– Målet vårt for insentivordningen er at den skal bli regelstyrt og overført til Nærings- og fiskeridepartementet. For å få til det, trenger vi resultatene fra analysen vi nå har satt i gang, sier Anette Trettebergstuen i en uttalelse.

– Dette handler om å sikre flere filmproduksjoner til Norge. Det er bra norgesreklame, bra for lokalt næringsliv, og ikke minst tilfører det norsk filmbransje kunnskap og arbeidsplasser, sier hun.

Kulturministeren har lenge vært under press for å endre insentivordningen. Allerede i desember i fjor sa Sigmund Elias Holm i Vestnorsk filmkommisjon til VG at det var dags for kulturministeren å vise handlekraft.

– Dagens innretning fungerer overhodet ikke, og vi har gått glipp av milliarder i eksportverdier de siste årene. Film og seriebransjen er i vekst og kan bidra, det forventer vi at Trettebergstuen ser, uttalte Holm og minnet om at Norge nå er det eneste landet Norge som har søknadsfrist på en slik ordning.

Også leder for Den Nasjonale Filmkommisjonen, Meghan Beaton, uttrykte bekymring rundt dagens ordning i februar i år. Hun var tydelig på at rammene må økes. I år var potten på 55 millioner kroner, nær en halvering fra året før.

– I år, som årene før, ble rammen sprengt. Mange produksjoner får ikke innvilget refusjon, og velger derfor å produsere i andre land med velfungerende ordninger. Dette er svært uheldig for Norges konkurranseevne, sa Meghan Beaton til VG.

SJEF: Leder for Den Nasjonale Filmkommisjonen, Meghan Beaton.

De siste årene har Hollywood-produksjoner jevnlig vært i Norge for opptak, deriblant «Mission Impossible» og «James Bond». Hele tre filmer på topp-ti-listen over de største Hollywood-suksessene i 2021 hadde scener som var spilt inn i Norge; «Dune», «Black Widow» og «No Time To Die» (James Bond).

For bare en uke siden ankom også teamet fra suksesserien «Succession» til Norge for å spille inn en episode.

Filminsentivordningen fungerer kort fortalt slik at utenlandske produsenter kan få refundert inntil 25 prosent av utgiftene sine på å spille inn filmer i Norge.

Det betyr at om en Hollywood-produksjon legger igjen 100 millioner kroner i Norge, kan de få 25 millioner kroner tilbake, mens AS Norge har «tjent» 75 millioner bare i ren valuta på innspillingen.

En regelstyrt ordning, eller automatisering, gjør at det kan søkes gjennom hele året, istedenfor å forholde seg til en søknadsfrist.

Fra før foreligger det ytterligere to rapporter om ordningen, blant annet en utredning som viser at ordningen skaper betydelige ringvirkninger i form av verdiskaping og sysselsetting.

Den peker også på at inntektene til det offentlige overstiger kostnadene ved ordningen.

– Vi vil også se på om det vil gi høyere måloppnåelse hvis vi justerer vilkårene for ordningen, for eksempel ved å vektlegge grønn produksjon, som kan gi konkurransefortrinn sammenlignet med andre land, sier Anette Trettebergstuen.