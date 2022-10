EKSKOLLEGER: Ryan Reynolds (t.v.) og T.J. Miller på en pressekonferanse for «Deadpool» i New York i 2016.

T.J. Miller om Ryan Reynolds: − Vil ikke jobbe med ham igjen

T.J. Miller (41) spilte mot Ryan Reynolds (45) i de første to «Deadpool»-filmene, men glimrer med sitt fravær i den neste.

Publisert: Nå nettopp

Miller, kjent som bartenderen Weasel i actionfilmene, hevder i podkasten «Adam Corolla Show» at det er dårlig stemning mellom ham og hovedrolleinnehaver Ryan «Deadpool» Reynolds.

– Jeg tror ikke han liker meg, sier Miller.

Skuespilleren informerer om at han ikke blir å se når den neste «Deadpool»-filmen kommer på kino til neste år.

Miller utdyper ikke hvorfor hans rollefigur ikke er med videre, han sier at han uansett hadde takket nei om produsentene hadde kommet og tilbudt ham dobbelt så stort honorar som tidligere for å være med.

– Vi hadde en bedre tone under første «Deadpool», for da var han ennå ikke blitt en stor, stor filmstjerne, sier Miller om Reynolds.

Miller presiserer at han «elsker Reynolds som komiker», men at han mener ekskollegaen har forandret seg i takt med berømmelsen.

– Ville jeg jobbe med ham igjen? Nei, jeg ville ikke jobbe med ham igjen. Men det sa jeg om Michael Bay også, og nå er han og jeg venner. Jeg ville jobbet med Bay igjen. Men han er annerledes, sier Miller.

SUPERHELT: Ryan Reynolds som Wade Wilson, alias «Deadpool».

Miller forteller om en angivelig episode, der han følte seg tråkket på av Reynolds. Reynolds skal ifølge Miller ha gått inn i rollen som Deadpool, uten at det sto i manuset, og langet ut mot Weasel.

Miller hevder at Reynolds snakket til hans rollefigur på «en grusom måte», og sa ting som: «Vet du hva some r så bra med deg, Weasel? Du er ikke stjernen, men du er akkurat nok synlig til at det er morsomt. Og nå kan vi gå tilbake og lage den ordentlige filmen».

Hollywood Reporter omtaler podkastintervjuet, og de skriver at Ryan Reynolds’ management ikke har besvart deres henvendelser.

Miller sier at hendelsen gikk inn på ham.

«Deadpool 3» får premiere i september neste år. Det ryktes at filmen vil ha med en annen gruppe fra X-Men-universet: X-Force.

«Deadpool 2» fikk i 2018 terningkast 5 i VG.

Her er tilbakeblikk på det første «Deadpool»-eventyret i 2016:

Miller har de siste årene skapt en rekke negative overskrifter, blant annet i forbindelse med en angivelig falsk bombealarm, en fysisk krangel med en sjåfør samt anklager om seksuell trakassering.

Bombealarmsaken ble henlagt, og Miller og sjåføren inngikk senere forlik.

41-åringen er ellers kjent fra HBO-serien «Silicon Valley» og filmer som «Ready Player One» og «Cloverfield».

Hint om den neste filmen

Ryan Reynolds er aktiv i sosiale medier, men han har heller ikke kommentert Millers utspill der. I forrige måned la Reynolds ut noen ord om den kommende «Deadpool»-filmen: