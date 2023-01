STORFILM: Jake Sully (spilt av Sam Worthington) i «Avatar: The Way of Water».

Nye «Avatar» har spilt inn over to milliarder dollar

«Avatar: The Way of Water» rundet den magiske grensen søndag.

Regissør James Cameron kan dermed puste lettet ut over at oppfølgeren til 2009-kassasuksessen har levd opp til forventningene.

Ved utgangen av denne uken kan filmen telle to milliarder innspilte kroner siden åpningen før jul, melder Reuters.

Det vil si nær 20 milliarder kroner.

Det er aldri blitt opplyst konkret om hva budsjettet på nye «Avatar» var, men Cameron skal Ifølge Reuters ha uttalt at filmen må runde to milliarder inntjente dollar for at prosjektet skal gå i null.

Etter nær seks uker på kino har «Avatar: The Way of Water» plassert seg som nummer seks på listen over tidenes mest innbringende filmer. Om lag 14 milliarder kroner av inntjeningen stammer fra markedet utenfor USAs grenser.

I Norge troner filmen øverst på Kinotoppen for femte uken på rad, med nær 550.000 solgte billetter totalt.

Den første «Avatar»-filmen trollbandt verden da den kom i 2009. Den gangen spilte filmen inn over 700 millioner kroner i USA i åpningshelgen, ifølge dagens kurs.

Den nye er spilt inn på New Zealand. Nordmannen Einar Martinsen (32) har hatt en finger med i spillet.

«Avatar: The Way Of Water» er den første av fire oppfølgere på 3D-eventyret.

Martinsen lager nemlig visuelle effekter til de største Hollywood-filmene på planeten. Se intervju med 32-åringen på VGTV: