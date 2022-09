«Marilyn»-skuespiller opprørt over 18-årsgrense

Ana de Arma (34) har ingen forståelse for at sexscenene i den kommende «Blonde»-filmen er så heftige at de unge må skånes.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– For å fortelle denne historien er det viktig å vise alle disse øyeblikkene i Marilyns liv, som gjorde at hun endte opp som hun gjorde, sier Ana de Armas til bladet L’Officiell.

Motion Picture Association i USA bestemte tidligere i år at den kommende Netflix-filmen basert på Marilyn Monroe har så mye seksuelt innhold at den skal ha streng aldersgrense.

SEG SELV: Ana de Armas, her på en filmpremiere i London i juli.

Aldersgrensebetegnelsen NC-17 står for «No One 17 and Under Admitted» – altså at ingen under 18 bør se den.

– Jeg skjønner ikke hvordan det kunne skje, sier en frustrert Ana de Armas.

– Jeg kan ramse opp en rekke serier eller filmer som er mye mer eksplisitte og som inneholder mye mer sex enn «Blonde», legger hun til.

LEGENDE: Ana de Armas i den kommende filmen om Marilyn Monroe.

Den spansk-cubanske stjernen, kjent også fra Bond-filmen «No Time To Die», sier at filmen må inneholde de scenene den gjør for å kunne gi et realistisk bilde.

– Alle i staben var innforstått med at vi måtte bryte komfortsonen. Jeg var ikke den eneste, sier 34-åringen.

«Blonde» er den første Netflix-filmen som får så høy aldersgrense.

Filmen er hele to timer og 46 minutter lang. Den får premiere på strømmekanalen i USA 23. september og i Norge 28. september.

«Blonde» har imidlertid førpremiere under Filmfestivalen i Venezia, som startet onsdag denne uken.

MOTSPILLER: Adrien Brody og Ana de Armas i «Blonde». Brody spiller Monroes tredje ektemann, Arthur Miller.

Filmens regissør, Andrew Dominik (54) fra New Zealand, uttalte til ScreenDaily i februar at det var en «krevende innspilling».

– Men hvis publikum ikke liker den, så er det deres jævla problem.

Marilyn Monroe død 5. august 1962, 36 år gammel. Dødsårsaken ble oppgitt som «sannsynlig selvmord».

«Blonde» er en fiksjonsfilm med utgangspunkt i hennes liv. Den baserer seg på romanen til Joyce Carol Oates (84) fra 1999 med samme tittel.

IKONISK: Ana de Armas gjenskaper her den legendariske scenen med Marilyn i 1955-filmen «Gresskar i nød».

Tilbakeblikk på den ekte Marilyn Monroe: