PÅ OSCAR: Jonathan Majors, her på filmprisutdeling i Los Angeles tidligere denne måneden.

Marvel-stjernen Jonathan Majors arrestert – anklaget for vold mot kvinne

Jonathan Majors (33), for tiden aktuell i «Creed III», ble pågrepet og siktet i New York lørdag.

Politiet i New York opplyser til BBC, Variety og andre medier at de ble kontaktet etter at noen først hadde ringt nødnummeret 911 fra en leilighet på Manhattan.

De rykket ut og pågrep Majors etter at en kvinne i 30-årene fastholdt at hun var blitt utsatt for vold av den amerikanske skuespilleren.

Kvinnen er ikke navngitt, men det dreier seg angivelig om vold i nære relasjoner.

Anklagene dreier seg om kvelertak, overfall og trakassering. Ifølge politiet hadde kvinnen mindre skader i hodet og nakken, og hun ble tatt med til sykehus.

Ute av varetekt

Hollywood-stjernen ble satt i varetekt, men slapp ut senere samme kveld.

Majors advokat Priya Chaudry sier til BBC at hans klient er «helt uten skyld», og at det var kvinnen, som han kjenner, som angrep ham.

– Vi er nå i ferd med å samle inn og presentere bevis til statsadvokaten. Vi forventer at siktelsen vil bli droppet, sier Chaudry.

Blant annet mener advokaten at det foreligger opptak fra overvåkningskamera, samt øyenvitner, som vil tale til fordel for hans klient.

Det påståtte angrepet skal ha funnet sted i en bil før kvinnen senere ringte nødnummeret fra leiligheten.

KOLLEGER: Jonathan Majors og Michael B. Jordan på Oscar-gallaen tidligere denne måneden.

For bare noen uker siden sto Majors på scenen under Oscar-utdelingen i Los Angeles, der han delte ut pris. For tiden er han aktuell i «Creed III», der han spiller mot Michael B. Jordan (36).

Majors er også kjent fra Marvel-filmen «Ant-Man and The Wasp: Quantumania», «The Last Black Man in San Francisco» og «The Harder They Fall». Han står også på rollelisten i kommende «Avengers»-filmer.

VGTVs Blåkkbøster snakket nylig med Majors:

