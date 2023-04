HOLLYWOOD-STJERNE: Mark Wahlberg, her på en premiere i Los Angeles i 2022.

Mark Wahlberg om troen: − Det viktigste i livet

Filmstjernen Mark Wahlberg (51) sier han håper Gud liker film.

Wahlberg er dedikert katolikk, og i flere intervjuer den siste tiden, deriblant med Fox News Digital, betror han at han gir Gud æren for alt han har oppnådd i livet, både på privaten og i karrieren.

– Det er det viktigste aspektet i livet mitt. Det aller viktigste, sier Wahlberg, som mener at disiplinen han har, er et resultat av hva han tror på.

«Uncharted»-stjernen er svært opptatt av at han ikke skal være redd for å snakke åpent, selv om han mener at filmindustrien nok «ikke er så mottagelig».

– Men jeg trykker ikke det jeg tror på ned i halsen på andre, sier 51-åringen.

– Ikke populært

Også til TV-showet «Today» nylig utbroderte Wahlberg temaet

– Det er ikke populært i min bransje, men jeg kan ikke fornekte troen min. Derfor er det viktig for meg å dele det med andre, uttalte 51-åringen.

Han fleiper om at han håper Gud er filmtilhenger.

– Jeg har jo gjort noen filmer, enten det er «Boogie Nights» eller «Ted», som det kanskje kan stilles spørsmål ved, sier Wahlberg.

Han presiserer imidlertid at kunstnerisk integritet er viktig, og han vil ikke forsake det.

– Men som forelder og ektemann er det helt klart hensyn jeg må ta når jeg gjør valg. Samtidig liker jeg å ta sjanser.

I fjor spilte Wahlberg rollen som Father Stu i filmbiografien med samme navn om den avdøde bokseren og katolske presten. Det oppdraget beskriver han som «et kjærlighetsbrev til sin egen tro».

– Jeg var veldig stolt over det, sier Wahlberg, om filmen – der lidelse og motgang fører rolleskikkelsen nærmere Gud.

Forlot Los Angeles

Wahlberg har ikke alltid vært en praktiserende troende. I ungdommen var han gjentatte ganger på kant med loven. Jobben som skuespiller ble en velsignelse, mener han, og 51-åringen omtaler seg som et verktøy for høyere makter.

– Gud har gitt meg evner og mulighet til å gå ut og kommunisere det budskapet han ønsker, sier filmstjernen, som er gift og har fire barn.

– Og han fortsetter å velsigne meg.

I fjor flyttet familien fra Beverly Hills i Los Angeles til Las Vegas, for at barna skulle få flere muligheter til å utfolde seg med interesser, og fordi han mente det var lettere å finne en «sunn livsstil» utenfor filmbyen.

Wahlberg er ellers kjent fra Hollywood-filmer «Transformers», «Contraband», «Lone Survivors» og «The Fighter».

