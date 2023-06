TILTALT: Jonathan Majors i retten på Manhattan tirsdag.

Marvel-stjernen Jonathan Majors møtte i retten

Hollywood-skuespiller Jonathan Majors (33) må svare for anklagene om å ha trakassert og mishandlet en 30 år gammel kvinne.

Tre måneder etter Jonathan Majors ble arrestert i en leilighet på Manhattan i New York, møtte han tirsdag til første høring etter at han ble tiltalt.

Der ble det opplyst at rettssaken starter 3. august, skriver Variety.

Høringen i New York State Supreme Court var en kort affære. Majors fikk der klar beskjed om at han vil bli pågrepet om han ikke møter opp.

33-åringen bekreftet overfor dommeren at han oppfattet beskjeden «høyt og tydelig».

Nekter skyld

Majors er tiltalt på en rekke punkter etter den påståtte mishandlingen 25. mars i år. Politiet rykket ut etter å ha blitt oppringt på nødnummeret.

HØRING: Jonathan Majors (t.h.) omgitt av advokater i retten tirsdag.

Filmskuespilleren nekter skyld, og advokatene hans hevder å ha bevis for at han er uskyldig, og at han er utsatt for «en heksejakt».

Det angivelige offeret er ikke navngitt, men det dreier seg om påstått vold i nære relasjoner. Ifølge politiet hadde kvinnen mindre skader i hodet og nakken, og hun ble tatt med til sykehus.

Kvinnen fikk i april rettens medhold i å ilegge skuespilleren besøksforbud. I retten tirsdag advarte dommeren om at Majors fortsatt må holde seg unna kvinnen.

Tidligere i år sto Majors på scenen under Oscar-utdelingen i Los Angeles, der han delte ut pris.

For tiden er han aktuell i «Creed III», der han spiller mot Michael B. Jordan (36).

Majors er også kjent fra Marvel-filmen «Ant-Man and The Wasp: Quantumania», «The Last Black Man in San Francisco» og «The Harder They Fall».

Majors har mistet en rekke jobber og avtaler i kjølvannet av pågripelsen og tiltalen. Blant annet har han fått fyken fra managementet.

Han står fortsatt på rollelisten i kommende «Avengers»-filmer.

