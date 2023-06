HOLLYWOOD-IKON: Bruce Willis, her med døtrene Tallulah Willis (t.v.) og Rumer Willis i 2007.

Tallulah Willis om pappa Bruce: − Har lenge visst at noe var galt

Bruce Willis’ datter, Tallulah Willis (29), skriver om da det for alvor gikk opp for henne hva det innebærer at hennes berømte far (68) har fått demens.

Tallulah er den nest-nest eldste av Bruce Willis’ fem døtre. I et åpenhjertig innlegg i Vogue skriver 29-åringen om hvordan filmstjernens sykdom påvirker familien.

Bruce Willis fikk afasi-diagnose i fjor vår, og i februar gikk familien offentlig ut og opplyste om at det nå også er klart at han har demens. Hollywood-stjernens helse er blitt forverret det siste året.

Men familien og alle rundt så signaler lenge før det ble satt navn på hva som feilte Willis.

– Slitt i det stille

«Jeg har lenge visst at noe var galt», skriver Tallulah.

«Det startet med at han responderte litt dårligere, men vi regnet med at det var Hollywood-hørselstap. Filmene «Speak Up» og Die Hard» skadet pappas ører», opplyser datteren.

Tallulah skriver også åpent også om egne psykiske lidelser, og innrømmer at hun iblant tok det personlig da faren ikke oppførte seg som hun forventet.

DELER: Tallulah Willis, her på en motevisning i Los Angeles i februar i år.

Bruce har sine tre eldste døtre med ekskona Demi Moore (60). Selv om hans nye kone og to yngste døtre er godt integrert i storfamilien, innrømmer Tallulah at det ikke var lett for henne da pappa etablerte seg på nytt.

Hun skriver at selv om ingen ga henne grunn til det, så følte hun at faren mistet interessen for henne.

I denne perioden skal hun ha gjort det vanskelig for Bruce, og det er hun lei seg for i dag.

«Pappa har slitt i det stille, og jeg har vært opptatt av mine egne plager», skriver hun om de siste årene.

– Gråt i buskene

En spesiell hendelse i 2021 fikk Tallulah til å innse alvoret i situasjonen. Hun forteller at hun var i et bryllup, der brudens far holdt en rørende tale til sin datter.

«Plutselig innså jeg at jeg selv aldri ville oppleve det øyeblikket, hvor min far snakker til meg i mitt bryllup. Det var knusende», skriver Tallulah.

«Da måtte jeg trekke meg tilbake fra middagen for å gråte i buskene», legger hun til.

SYK: Bruce Willis på en premiere i 2019.

Frontotemporal demens, også kalt frontallappsdemens, karakteriseres av endringer i personlighet, atferd og språk, spesielt tidlig i forløpet. Diagnosen er en felles betegnelse på demens som skyldes skader i fremre del av hjernen.

Afasi er en svikt i evnen til å bruke og forstå ord, selv om både muskler og nerveforsyninger som deltar i talefunksjonen er intakt.

Samler minner

Tallulah forteller at hun ofte drar på besøk til faren, og at hun tar «tonnevis med bilder».

«Jeg ser etter skatter i ting jeg tidligere ikke la særlig merke til», skriver hun og betror at hun tar vare på alle talemeldinger fra faren på mobilen sin.

«Jeg tar meg selv i å prøve å samle et lager til den dagen han ikke lenger er her, for å minne meg på ham og oss», skriver datteren.

Hun forteller at Bruce fortsatt kjenner henne igjen.

«Han vet hvem jeg er og lyser opp hver gang han ser meg», skriver hun.

EKTEPAR: Bruce Willis og Emma Heming Willis i New York i 2019.

Kona Emma Heming Willis (44) har også delt åpenhjertig om den vanskelige situasjonen via sin Instagram, ikke minst på ektemannens bursdag nylig.

– Noen ganger i livet må man ta på seg «voksenbuksene» og bare gå fremover. Og det er det jeg gjør nå, sa hun i en video.

I tillegg til Tallulah er Bruce Willis far til Rumer (34), Scout (31), Mabel Rae (11) og Evelyn Penn (8).

Tallulah forteller i sitt lange innlegg at selv om faren er kraftig redusert, så er han kroppslig sterk.

«Heldigvis har ikke demensen påvirket mobiliteten hans», skriver hun.

Blant Bruce Willis’ mest berømte filmer, er «Die Hard»-serien, «Den sjette sansen», «Pulp Fiction», «Looper», «Nobody’s Fool», «Moonrise Kingdom», «12 Monkeys» og «Sin City». Men nå er karrieren satt punktum for.

