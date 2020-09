FILMHELT: Jason Momoa, her på en premiere i Los Angeles i oktober i fjor. Foto: Chris Pizzello / Invision

Jason Momoa tordner: – Denne dritten må stoppes

Tre år etter «Justice League»-innspillingen tar Hollywood-stjernen Jason Momoa (41) et knallhardt oppgjør med filmbossene.

Den skriftlige tordentalen følger i kjølvannet av kollega Ray Fishers anklager om ukultur. Fisher sto frem i sommer med påstander om at «Justice League»-regissør Joss Whedon (56) skal ha opptrådt som en bølle på settet.

VGs dom over filmen den gangen: Slapp superhelt

Fisher (33) brukte ord som «avskyelig, trakasserende, uprofesjonell og uakseptabel» i sin beskrivelse av regissørens oppførsel. Han hevdet også at filmselskapet Warner Bros la til rette for at Whedon kunne opptre som han gjorde.

KOLLEGER: Ray Fisher og Jason Momoa på en pressekonferanse for «Justice League» i Sand Diego 2017. Foto: Richard Shotwell / AP

Mens Whedon har nektet å kommentere beskyldningene, tok Warner Bros-president Jon Berg avstand fra påstandene og stemplet dem som usanne. Warner Media startet likevel en intern gransking av arbeidsforholdene.

Jason Momoa gikk for en uke siden ut med støtteerklæring til Fisher på Twitter. Under et bilde av seg og kollegaen, skrev han:

«IStandWithRayFisher (Jeg støtter Ray Fisher)». Men han gir seg ikke med det. I et langt innlegg på Instagram mandag langer Momoa ut mot sine tidligere sjefer.

«Denne dritten må stoppes og granskes. Ray Fisher og alle andre som har erfart hva som skjer under Warner Brothers Pictures oppsyn, trenger en grundig etterforskning», raser Momoa, som også hevder at noen har lansert en falsk kunngjøring om «Frosty The Snowman» uten hans samtykke.

– Alvorlige ting

Momoa hevder det siste er gjort for å avlede oppmerksomheten fra Ray Fishers opplysninger om hvor elendig de alle angivelig ble behandlet under «Justice League»innspillingen.

«Alvorlige ting skjedde. Det må graves i, og mennesker må bli stilt til ansvar», skriver Momoa – også kjent fra blant annet «Aquaman» og «Game of Thrones».

Situasjonen er ikke blitt mindre betent etter at Warner Bros nylig gikk ut og ifølge Variety anklaget Fisher for manglende vilje til å bidra i den interne granskingen. Granskningen utføres av en nøytral tredjepart.

Fisher på sin side, hevder at filmselskapet med dette fortsetter å ydmyke ham. I dette 15 minutter lange klippet på Instagram takker han fansen for støtte og forklarer mer om hvorfor det er viktig for ham å heve stemmen (artikkelen fortsetter under):

Zack Snyder (54) var opprinnelig regissør og med på manussiden i filmen, men han og produsentkona Deborah Snyder) 57) måtte trekke seg etter at deres 20-årige datter tok sitt eget liv.

«Avengers»-regissør Joss Whedon tok da over regissørstolen, filmet flere scener på nytt og endret filmen betydelig i klippen.

Når «Justice League» til neste år dukker opp på TV-skjermen som miniserie, er det med Snyder tilbake i regissørsetet.

STABEN: Jason Momoa, Ezra Miller, Gal Gadot, Ben Affleck, Ray Fisher og Henry Cavill på en pressekonferanse for «Justice League» i London i 2017. Foto: Vianney Le Caer / AP

Publisert: 15.09.20 kl. 12:07

