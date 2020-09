HOLLYWOOD-STJERNE: Emma Stone. Foto: Jennifer Graylock / PA Wire

People: Emma Stone har giftet seg

Hollywood-stjernen Emma Stone (31) skal ha giftet seg «i hemmelighet».

Det melder en rekke store amerikanske medier, deriblant People – som hevder de har fått nyheten bekreftet av kilder nær paret.

Når og hvor giftermålet ble inngått, er ikke opplyst om. Så langt har hverken Stone og Dave McCary (35) uttalt seg om den gledelige begivenheten.

Paret har vært sammen i tre år. «Saturday Night Live»-skribenten fridde til Stone i desember i fjor – og fikk ja. Den gangen meldte de selv fra på Instagram, noe de sjelden gjør. Det er flere måneder siden de postet noe der sist.

EKTEMANN: Emma Stone og Dave McCary på en prisutdeling i Los Angeles i fjor. Foto: Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Det har de siste par ukene vært spekulert på om paret allerede er smidd i Hymens lenker, siden de er blitt observert med like ringer.

Opprinnelig skal de ha hatt planer om å gifte seg i mars i år, men coronapandemien satte en stopper. Ekteskapet er det første for begge.

Paret har hele tiden holdt en lav profil, men i fjor sommer uttalte Stone til Elle Magazine at hun ser for seg en fremtid med ektemann og barn.

– Jeg har fått et annet perspektiv på livet etter at jeg er blitt eldre. Som tenåring tenkte jeg at jeg aldri skulle gifte meg eller få barn, men nå ønsker jeg meg det, betrodde hun.

Før hun ble kjæreste med McCary, var Stone i et flere år langt forhold med «The Amazing Spider-Man»-motspiller Andrew Garfield (36).

Stone er ellers kjent fra filmer som «La La Land», (som hun vant Oscar for), «Crazy Stupid Love», «Birdman», «Easy-A», «The Help» og «Zombieland».

