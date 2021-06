LYKKELIG IGJEN: I følge amerikanske medier har Renée Zellweger begynt å date en ti år yngre mann. Foto: Joel C Ryan / Invision

Dater ti år yngre mann

Den norskættede filmstjernene Renée Zellweger (52) og Ant Anstead (42) er mer enn bare gode venner.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

Det får både TMZ og People bekreftet.

Nyheten om at Zellweger og Anstead kommer bare noen dager etter at det ble kjent at Anstead ble formelt blitt skilt fra Christina Haack (37).

Zellweger og Anstead jobbet nylig sammen under innspillingen av Discovery serien «Celebrity IOU: Joyride».

TI ÅR YNGRE I følge amerikanske medier er Ant Anstead (42) mannen Renée Zellweger nå dater. 42 åringen er blant annet kjent fra «Wheeler Dealers». Foto: Can Nguyen/REX / REX

Hun har tidligere vært gift med Kenny Chesney i en kort periode i 2005. Hun har også vært i et forhold med Jim Carrey før det. I perioden 2012 til 2019 hadde hun også et forhold til musikeren Doyle Bramhall.

Renée Zellweger har norsk mor og sveitsisk far, er vokst opp i USA. Hun kan skilte med en drøyt 25 år lang skuespillerkarriere, og publikum kjenner henne fra roller som «Bridget Jones» og Irene i «Jeg, meg og Irene».

I et intervju i 2019 fortalte Zellweger om depresjonene som fikk henne til å trekke seg helt ut av rampelyset i 2010 etter at hun møtte veggen-

BRIDGET JONES: Renée Zellweger slik vi husker henne fra rollen som Bridget Jones. Foto: NBC Universal

– Jeg hadde det ikke bra og jeg tok ikke vare på meg selv. Jeg var den siste som var viktig i mitt liv, fortalte Zellweger (50) i et intervju med New York Magazine.

«Wheeler Dealers»-stjernen Ant Anstead og Christina Haack var gift inntil i september 2020. Da gikk hun ut i sosiale medier og skrev følgende:

– Ant og jeg har tatt den vanskelige beslutningen om å ta ut seperasjon. Vi setter stor pris på hverandre – og som alltid vil våre barn være første prioritet.