Filmanmeldelse «Framing Britney Spears»: Umyndiggjort superstjerne

Den ferske dokumentaren om Britney Spears er røff, uferdig og ganske interessant.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

Tankskipet i den norske mediefjorden, NRK, har snudd seg brukbart raskt rundt her.

«Framing Britney Spears» hadde premiere i USA for bare et par uker siden, og er egentlig en del av en serie, «The New York Times Presents», bestående av ti frittstående dokumentarfilmer produsert for TV-selskapet Hulu.

Sjansene er gode for at du allerede har lest om episoden som NRK har sikret seg. Som handler om vergemål-tvisten mellom den nå 39 år gamle popstjernen Britney Spears og hennes far, James P. «Jamie» P. Spears (68).

Det har seg nemlig slik at Spears – den desidert største popstjernen i verden i overgangen mellom 1990- og 2000-tallet – praktisk talt ble umyndiggjort av sin egen far i 2008. Jamie Spears og en serie medsammensvorne har kontrollert artistens konto og karriere siden.

Motivene bak «avskiltingen» kan ha vært gode. Spears hadde hatt en serie sammenbrudd i full offentlighet, blitt skilt og mistet foreldreretten til de to barna sine. Det syntes åpenbart at hun slet med den mentale helsen.

Det var videre grunn til å mistenke at de barmhjertige ridderne som kom henne til unnsetning i løpet av den vonde tiden, ikke nødvendigvis hadde artistens beste for øyet. «Framing Britney Spears» peker eksplisitt, men forbigående på Sam Lufti, en manager/livvakt/altmuligmann-type av svært lite tillitsvekkende støpning.

I dag, 13 år senere, tyder det meste på at Britney Spears er i stand til å ta vare på seg selv, pengene og karrieren sin. Så hvorfor styrer faren fremdeles livet hennes, og ikke fondsforvalterne i Bessamer Trust – slik stjernen selv ønsker?

Denne dokumentaren tar sikte på å forklare oss hvordan det henger sammen, og lykkes noenlunde greit med det. Det viser seg at når man først har gitt den opp eller mistet den, er det ikke lett å få tilbake kontrollen over livet sitt i det californiske rettssystemet.

Så synes jeg nok at «Framing Britney Spears» rører det en smule til ved å ta opp så mange andre, tilliggende spørsmål også, i løpet av relativt hektisk spilletid (én time og 14 minutter).

Det handler litt om kvinnesynet – «jentesynet»? – i popbransjen i Britneys velmaktsdager. Litt om det puritanske USAs dobbeltmoral når det kommer til sex (på dette feltet føles teoriene meget underutviklede).

Det handler noe om dem som siklet over den unge «bibelbelte-Lolita»-ens bryster og «tredje øye» (som Linn Ullman i sin tid døpte de bare navlene som spratt frem i populærkulturen mot slutten av 1990-tallet), og litt om de dårlige kjærestene hun valgte:

Justin Timberlake, som skrøt av at han hadde hatt seg med den selvbestaltede jomfruen Spears, og Kevin Federline, som hadde og har alle kjennetegnene til et naut.

Det handler i noen minutter om amerikanske showbizforeldre med dollartegn i øynene, og en del om kjendiskulturen på internett per i dag: Hvordan denne er preget av overopphetede «analyser» signert hysteriske amatør-detektiver, som lett leder til teorier av typen «konspirasjon».

Aller mest handler «Framing Britney Spears» om populær- og kjendiskulturen på tampen av de amerikanske magasinene og tabloidenes glansdager. Hvordan Spears kan ha vært det største offeret for den – og dem – siden prinsesse Diana.

Så må jeg si at det er laget dokumentarfilmer som behandler dette temaet med større finesse og mer dybde («Amy», om Amy Winehouse, er en av dem). Og at «Framing Britney Spears» generelt er røff og upolert – en fort og gæli’-filmekvivalent til en bakgrunnsartikkel i en avis:

Laget mens historien fortsatt er aktuell og i utvikling, og således ikke så egnet til å si noe endelig om det den tar opp.

Det meldes at Netflix er på trappene med sin Britney Spears-dokumentar. Kanskje skyter den gullfuglen – og får Britney Spears selv i tale? Hun glimrer med sitt fravær i «Framing Britney Spears». Det gjør resten av Spears-klanen også.

I mellomtiden slutter vi oss til aktivist-koret: #FreeBritney! Dette er en historie som fremdeles kan ende sånn noenlunde godt.