Johnny Depp mot Amber Heard: «Monster» og «Sitt livs skuespill»

Advokatenes beskrivelser av Johnny Depp og Amber Heard i retten i Virginia, er ikke nådige.

CourtTV sendte rettssaken mellom de to eks-ektefellene live. Det som kom frem under åpningsprosedyrene fra hver leir tirsdag, var ikke barnemat.

Stikkord er vold, rusmisbruk og utroskap – og heftige krangler blant annet om hvem som forårsaket at Johnny Depps fingertupp ble kappet av.

Både Depp (58) og Heard (35) så svært preget og tidvis berørt ut av alt som ble lagt frem.

Det er Johnny Depp som har gått rettens vei i Fairfax i Virginia med krav om å få ekskona dømt for ærekrenkelse. Dermed var det Depps advokater, Camille Vasquez og Benjamin Chew, som startet med å snakke i retten tirsdag.

De åpnet med å si at Depps navn knyttes til en løgn, at han aldri har gjort seg skyldig i mishandling, og at Amber Heard «begynte på sitt livs skuespill» da hun anklaget Depp for vold og selv fremstilte seg som et offer.

– Amber Heard kan ikke trekke seg nå. Hun har levd og pustet denne løgnen i årevis, og hun har forberedt seg for den største forestillingen i sitt liv i denne rettssaken. Men saken handler om bevis og om en manns rykte, sa Vascuez.

INNE I RETTEN: Amber Heard tirsdag.

Depps forsvarsapparat hevder at bevisene viser at Heard – seks dager etter at han hadde bedt om skilsmisse – truet Depp med å fremsette voldsbeskyldninger om han ikke ga etter for hennes økonomiske krav. Kort etter søkte Heard om å gi Depp rettslig besøksforbud – som hun fikk innvilget.

Heards advokater, Elaine Bredhoft og Ben Rottenborn, portretterer Depp på sin side som en «besatt eksmann med hevnmotiv», og som i «narko og alkoholrus viste sin voldelige side som et monster».

INNE I RETTEN: Johnny Depp med en av sine advokater.

Rottenborn medgir at Depps karriere er i fritt fall, at han er ferdig i bransjen, men at «han ene og alene har seg selv å skylde».

– Dere skal her få se den virkelige Johnny Depp, var Rottenborns klare tale til juryen.

Han presiserte også at Heard i innlegget hun skrev i Washington Post i 2018, aldri navnga Depp som mishandler. Nettopp dette avisinnlegget er stridens kjerne i retten.

– Amber Heard hadde aldri til hensikt å vise offentligheten hvem Johnny Depp egentlig er, uttalte Rottenborn.

Han fastholdt at hans klient i stedet var bekymret for sin daværende ektemanns rusmisbruk og at hun forsøkte å hjelpe ham. Depp på sin side skal ifølge anklagene ha kastet en telefon som traff Heard i ansiktet.

Depp anklages også for seksuell mishandling.

ADVOKAT: Amber Heard med sin forsvarer Elaine Bredehoft tirsdag.

Depps advokater peker på at ingen i løpet av Depps 50 første leveår har beskyldt ham for å være voldelig, hverken samboere eller barn. De sier også at politiet som rykket ut til husbråk i parets hjem, vil vitne om at de aldri så fysiske skader hos Heard.

Heards forsvarere er bestemt på at de kan legge frem dokumentasjon som viser skader og SMS-er med «grusomme beskrivelser» av hva Depp ønsket å gjøre mot Heard.

Depps forsvar fastholder at Depps filmkarriere er lagt i grus på grunn av usanne anklager. De gir et bilde av Heard som en person som manipulerer menneskene rundt seg, og at Depp var en av dem da han «hodestups forelsket seg i henne».

ADVOKAT: Forsvarer Camille Vasquez og Johnny Depp i retten tirsdag.

Heard skal også ifølge Depps advokater ha fremskyndet ekteskapet for å unngå å skrive en ekteskapskontrakt.

Heard fremstilles som en som selv tydde til fysisk vold, og at hun kastet ting på Depp. Depp skal ifølge sine forsvarere ha forsøkt å trekke seg unna, ofte låse seg inne på badet, da kona «raste og jaget ham rundt».

Her kommer den mye omtalte fingeren inn i bildet. Depps advokater står fast på at fingeren hans ble stygt skadet da hun kastet en flaske på ham som knuste.

Depps forsvarere sa i retten at det å misbruke alkohol eller narkotika ikke er ensbetydende med å være fysisk voldelig. De mener at Heard har brukt Depp for å fremme sin egen berømmelse og karriere som skuespiller.

– Johnny Depp vet at han vil gå i døden når den tid kommer i vissheten om at det fortsatt er noen som tror at han er en kvinnemishandler, uttalte Camille Vasquez.

Hollywood-stjernene, som var gift fra 2015–2017, har i fem år ligget i beinhard konflikt. De neste seks ukene skal alle detaljer brettes ut for juryen og verden. Heard har gjentatte ganger søkt retten i Virginia om å få eksens søksmål forkastet, uten hell.

Hun saksøkte Depp tilbake, og begge parters økonomiske krav er nå oppe i nær 900 millioner kroner.

Depp og Heard møttes og forelsket seg under innspillingen av «The Rum Diary» i 2011: