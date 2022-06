«STRANGER DANGER»: Ethan Hawke, med skummel maske, og Mason Thames i «The Black Phone».

Filmanmeldelse «The Black Phone»: Ekkel nok

Scott Derrickson er en av Hollywoods svakeste regissører. Men dette kan være hans beste dårlige film.

Publisert: Nå nettopp

HORROR

«The Black Phone»

USA. 15 år. Regi: Scott Derrickson

Med: Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, James Ransone, Jeremy Davies

I og med at bilder av forsvunne barn i en årrekke ble trykket på melkekartongene der borte, er det lett å tenke at amerikanske barn bærer på spesielt mye angst for å bli bortført.

«Stranger danger!», pleier foreldrene og besteforeldrene deres å formane: Snakk aldri med fremmede, og ta for all del ikke imot godterier fra dem.

«The Black Phone» utspiller seg i en liten møkkaby utenfor Denver, Colorado en gang på 1970-tallet (1970-tallet er stadig like poppis i skrekk-sammenheng, jfr. den gode «X» fra tidligere i år). Finney (Mason Thames) og Qwen (Madeleine McGraw) er henholdsvis sønn og datter av Terence (Jeremy Davies), og har sitt å slite med.

BROR OG TØFF LILLESØSTER: Mason Thames og Madeleine McGraw i «The Black Phone».

For det første er faren en alkoholisert tyrann med hockeysveis. For det andre har mammaen deres tatt livet av seg. Moren var «spesiell», sier pappa Terence i et av sine få nyktre øyeblikk. Han mener blant annet at hun var sanndrømt, og kunne «se ting» – evner som lille Gwen har arvet. Finney har på sin side ingen overnaturlige evner. Hans rolle er stort sett å bli plaget av guttene på skolen.

Flere barn er forsvunnet fra den lille, navnløse byen, og én dag er det Finneys tur. En maskert mann glir opp i en svart kassebil, introduserer seg som tryllekunstner og doper den unge gutten. Kaster ham i en kjeller og lukker døren. Det eneste som finnes der nede, er en madrass på gulvet og tittelens svarte telefon.

IKKE EN TILLITVEKKENDE TYPE: Ethan Hawke i «The Black Phone».

Den er frakoblet. Men sannelig om den ikke ringer i ny og ne likevel. Vi forstår raskt at det er barn fra «den andre siden» – kidnapperens tidligere ofre – som slår på tråden. For å gi Finney gode råd og vink, og sørge for at han ikke gir opp drømmen om å komme seg ut derfra.

Mens alt dette skjer, sitter altså Gwen hjemme og er sanndrømt og klarsynt. Og som vi vet: Så lenge noen er sanndrømt, og andre tar kontakt fra dødsriket, er det håp.

Undertegnede har i det store og det hele avskydd Scott Derricksons tidligere produksjon. Regissøren er, eh, «praktiserende» presbyterianer, men har det med å lefle med eksplisitt katolske konsepter i filmene sine (så som «The Exorcism Of Emily Rose», 2005 og «Deliver Us From Evil», 2014 – begge elendige).

Han klarer ikke å styre seg i «The Black Phone» heller. Men har lært seg å tone ned pave-propagandaen.

KJIP FYR, KJIP KJELLER: Ethan Hawke i «The Black Phone».

Disney-navnet Madeleine McGraw er den beste årsaken til å se denne filmen. Hun er kul, mye kulere enn broren, og herlig rappkjeftet. Ethan Hawke er ekkel i den fæle masken, det er sikkert. Men han kan ikke ha vært mange dagene på filmsettet.

Likevel. «The Black Phone» er blitt en tilfredsstillende nervepirrende og møkkete liten horrorfilm/seriemorder-thriller/spøkelseshistorie. Den gjør det den evner for å stresse oss i sommervarmen, og lykkes et stykke på vei.

Ja, jeg vil faktisk gå så langt som til å utbasunere at «The Black Phone» er Scott Derricksons beste – som i minst dårlige – horrorfilm. I den blindes rike er den énøyde konge.