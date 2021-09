SVORSK-AMERIKANERE: Pål Sverre Hagen og Tuva Nuvotny i «The Middle Man».

Filmanmeldelse «The Middle Man»: Svart komisk sorgarbeid

Bent Hamer har vært i USA igjen, og har med seg en fin liten gave hjem.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

DRAMA / SVART KOMEDIE

«The Middle Man»

Norge. 9 år. Regi: Bent Hamer

Med: Pål Sverre Hagen, Tuva Novotny, Aksel Hennie, Trond Fausa, Nicolas Bro, Paul Gross, Nina Andresen Borud

Det skjer så mange tragiske ulykker i den vesle amerikanske stasjonsbyen Karmack at rådhuset har sett seg nødt til å ansette en «mellommann»: En hvis oppgave det er å levere dårlige nyheter – mannen din er omkommet, datteren deres har lekt på togskinnene – slik at sheriffen skal slippe.

Mellommannen er, i hvert fall i en to måneder lang prøveperiode, Frank Farelli (Hagen), en høy ung mann som virker nervøs som en ukysset guttepjokk. Han får eget kontor i kjelleren, og en sekretær, Blenda (Novotny).

IKKE SÅ FJONGT: Pål Sverre Hagen på kontoret i «The Middle Man».

Det er liten oppdrift å spore i Karmack, som vi tenker at ligger i Minnesota eller Wisconsin eller en lignende stat (filmen er spilt inn i Tyskland og Canada). Lite arbeid å få også, så Frank griper muligheten med begge hendene. Han holder taushetsplikten hellig, og deler ut sine visittkort med omhu.

Det virker som om de fleste i den slitte byen er ensomme, eller på vei til å bli det. Frank bor hjemme hos moren (faren døde i en – du gjettet riktig – ulykke). Blenda bor i etasjen over kinoen hennes avdøde far drev.

EN STRIME AV NÅDE: Tuva Novotny og Pål Sverre Hagen i «The Middle Man».

Frank og Blenda finner hverandre, noe vi tenker at er bra for ham. Frank skal snart ta del i en del triste skjebner, og sågar være involvert i et par «ulykker» selv.

Bent Hamer er én av uhyre få norske filmskapere som har hatt mulighet til å jobbe med en viss hyppighet (åtte kinofilmer, «The Middle Man» inkludert). Han er også en fyr som har hatt sin egen stil siden dag én, og med hell har dyrket den siden debuten «Eggs» i 1995.

Denne stilen brakte ham i sin tid til USA for å lage «Factotum» (2005), og i kontakt med Jim Stark, en viktig mann i den uavhengige amerikanske filmbransjen. Stark er involvert igjen her, som produsent, og «The Middle Man» slekter ganske riktig på «alternativ» amerikansk film. Type Jim Jarmusch og (i en høyere budsjettklasse) Coen-brødrene.

«TØFF» DUST 1: Aksel Hennie i «The Middle Man».

Det er en historie om mennesker som tar uoverveide valg som får store konsekvenser, om rare, stakkarslige typer som stort sett driter seg ut hver gang de prøver å tøffe seg. Hamers lille oppheng i Kafka-aktige byråkratiske prosesser, skinner gjennom, likeså følsomheten hans for tufsete maskulinitet. Evnen hans til å komponere sugende tablåer (filmen er nok en gang fotografert av John Christian Rosenlund) er like stor.

Hamer har ikke bare en stil, men er også sikker i den – man føler hele veien at man ser arbeidet til en regissør som har sin egen, konsekvente visjon, og evnen til å sette den ut i live, ned til de morsomme detaljene (skredderen som har holdt på så lenge at han tar mål med øynene).

«TØFF» DUST 2: Trond Fausa i «The Middle Man».

Samarbeidet mellom de norske – og svenske (Novotny) – «stjernene» og amerikanske karakterskuespillere, er sømløst. Hagen gjør en fattigere og (enda) dummere utgave av «Exit»-karakteren William, med bravur, Novotny er stabiliserende og stødig som Blenda. Goss gjør inntrykk som den erkeamerikanske sheriffen.

«The Middle Man», basert på/inspirert av deler av Lars Saaby Christensen-romanen «Sluk» (2012), blir mørk, veldig mørk, men slipper inn en strime av nåde. Hamer er en svart humorist, men alltid med humanismen i bånn.

Helt hvordan eller hvor «The Middle Man» plasserer seg i produksjonen hans, er ikke så godt å si, synes jeg. Men den er god, og herved anbefalt. Det beste er at Hamer fortsetter å dyrke sin egenart.