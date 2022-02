VANT: Skuespiller Renate Reinsve har allerede beste kvinnelig skuespiller for rollen som «Julie» i Joachim Triers nye film.

Sanker Oscar-stemmer i New York: − Muligheten er der

MANHATTAN (VG) Det store Oscar-håpet lever fortatt for Norges mest hyllede film på lang tid. I disse dager promoterer filmregissør Joachim Trier og Renate Reinsve filmen for det amerikanske publikumet og krysser fingrene for en nominasjon.

– Muligheten er der, så vi får bare krysse fingrene, sier filmregissør Joachim Trier til VG under sitt besøk i New York.

Med bare få dager igjen før listen over hvem som blir nominert til Oscar slippes, er det full timeplan for både regissør og hovedrolleinnehaver Renate Reinsve.

Filmen «Verdens verste menneske» er allerede på Oscar-kortlisten – men 8. februar kommer selve nominasjonslisten, før utdelingen er 27. mars.

I NEW YORK: Regissør Joachim Trier.

Hvem som nomineres avgjøres av Oscar-akademiets over 9000 medlemmer.

– Det er viktig at medlemmene som kan stemme på internasjonal film får sett den, men utover det er det filmen som gjør jobben, sier Trier.

De siste dagene har alt handlet om å vise filmen til så mange så mulig og være mest mulig synlig, innrømmer Reinsve.

– Nå virker det som at den sprer seg veldig. De filmvisningene vi har hatt blir utsolgt på ti minutter og jeg har møtt mange som har sett filmen hele fire ganger.

«Overveldende»

«Verdens verste menneske» har allerede fått massiv oppmerksomhet. Både filmen og Reinsve er på flere nominasjonslister til Storbritannias største filmpris, British Academy Film Awards (BAFTA) – hvor selve nominasjonen offentliggjøres 3. februar.

I fjor ble det også kjent at tidligere presidenten i USA, Barack Obama, har «Verdens verste menneske» som en av sine favorittfilmer fra 2021. Og som ikke det var nok hanket Reinsve inn den prestisjetunge tittelen «beste kvinnelige skuespiller» under filmfestivalen i Cannes i fjor.

TETT PROGRAM: Trier i samtaler med det amerikanske managementet som hjelper til med logistikken under New York-besøket.

– Det er så overveldende god mottagelse på filmen – og det er utrolig gøy, sier Reinsve til VG fra sitt hotellrom i New York.

Men nå er spørsmålet – vil det holde helt inn til en Oscar-nominasjon og ikke minst; vil det holde helt inn til en Oscar?

– Jeg kommer til å være glad uansett. Hvis vi blir nominert er det bare helt fantastisk, og da kommer reisen til å fortsette – men hvis vi ikke blir nominert så har det skjedd så mye bra, og da får jeg slappe av litt, sier Reinsve og ler.

– Hvis det blir nominasjon, hvordan skal du ferie?

– Jeg har sagt til vennen mine at det blir valgvake – nå spøker det litt for om alle kan samles – men uansett om vi blir nominert eller ikke blir det feiring.

«Sterkt inntrykk»

Ifølge bransjebladet Variety er «Verdens verste menneske» en av favorittene til å bli nominert, og den nevnes også som en utfordrer til den aller gjeveste prisen, beste film.

Dette er andre år på rad at en norsk film er på listen til Beste internasjonale spillefilm, etter Maria Sødahls Håp i fjor.

SETT FILMEN: Statsminister Jonas Gahr Støre møtte Joachim Trier under sitt besøk i New York i forrige uke.

– Det viser at norsk kunst og kultur blir lagt merke til, sier statsminister Jonas Gahr Støre som i forrige uke var i New York i forbindelse med Norges presidentskap i Sikkerhetsrådet.

Han kunne innrømme at han hadde sett filmen på flyturen over til verdensmetropolen.

– Den gjorde et sterkt inntrykk. Den er et portrett av mennesker liv, da særlig en kvinne på 30 år, men mange av de temaene som kommer opp kan også bevege en mann på 60, sier Støre og legger til:

– Men det er jo noe av Triers kunst at han klarer å få frem en historie som treffer mange mennesker i ulike kulturer.

I filmen spiller Reinsve den 30 år gamle Oslo-kvinnen «Julie» i søken etter sin plass i verden hvor seeren får ta del i ulike kapitler i Julies liv. «Verdens verste menneske» hadde premiere i Norge i oktober, og VG trillet filmen til en femmer.

«Verdens verste menneske» er Triers siste film i det som er omtalt som «Oslo-trilogien». Det er for øvrig ikke første gang en film av Trier blir plukket ut. Hans «Reprise» (2006) og «Thelma» (2017) var også Norges bidrag, uten at det resulterte i Oscar-nominasjon.