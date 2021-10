«SEES NESTE GANG!»: Jamie Lee Curtis vinker farvel til sin egen «hovedrolle» i «Halloween Kills».

Filmanmeldelse «Halloween Kills»: Sengeliggende heltinne

Laurie må opp på beina igjen. For Michael Myers kan trygt dø nå.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

HORRORFILM

«Halloween Kills»

USA. 18 år. Regi: David Gordon Green

Med: Jamie Lee Curtis, Andi Matichak, Judy Greer, James Jude Courtney, Will Patton

Brukbare ting med «Halloween Kills»: Regissør David Gordon Green vet å videreforedle B-filmatmosfæren fra den skoledannende originalen fra 1978. Hans «Halloween»-er har et billig preg som kler den billige sjangeren – slasherfilmen – godt.

Videre. At regissøren bak originalen, John Carpenter, igjen har laget filmmusikken, vil gi enhver slasher-entusiast en god følelse. Disse er som kjent en sentimental gjeng.

Og: Dette må være den mest brutale, blodige «Halloween»-filmen til dato? Ikke bare knivdreper Michael Myers (Courtney) flere mennesker enn vanlig, han gjør det på mer eksplisitt vis også: Kniv rett i øyeeplet (ai!), eller kjørt inn i armhulen (au!). Dette til orientering for alle som setter pris på slikt.

MED BASEBALLKØLLER SKAL ONDT FORDRIVES: Anthony Michael Hall i «Halloween Kills».

Så er det mye som ikke er like brukbart. Det mest iøyenfallende er at seriens heltinne, Laurie Strode (Curtis), tilbringer 95% av spilletiden i en sykeseng (hun ble livstruende skadd i slutten av Gordon Greens forrige «Halloween», fra 2018). Det er på grensen til villedende markedsføring at skuespillerens navn befinner seg på toppen av filmplakaten.

Videre. At Gordon Green tilsynelatende ønsker å kommunisere noen litt dypere tanker – om mobb-mentalitet, det som kan skje når en menneskemengde, høy på troen at de gjør noe moralsk riktig, tar veldig feil. Men at han liksom ikke får det ut.

Og: «Halloween Kills» sliter med noe så grunnleggende som å bygge spenning. Den er, om man legger godviljen til, guffen, og som sagt full av blod. Men voldelig og spennende er ikke nødvendigvis to sider av samme sak.

EN MORDER GÅR BLANT OSS: For tolvte – eller er det trettende? – gang. James Jude Courtney som Michael Myers i «Halloween Kills».

Det er en utmerket film for alle som ønsker å se folk bli drept med kniv. Den er ikke utmerket for oss som vil bli åndeløse.

Et gjensyn med Michael Myers – monsteret med den døde ansiktsmasken og det målrettede, bedagelige ganglaget (rart at han alltid klarer å ta igjen folk som løper for livet) – har fremdeles en viss nostalgisk verdi. Men det er strengt tatt ikke så mye mer horror å hente i den hardt prøvede småbyen Haddonfield, Illinois nå.

Ikke dermed sagt at Gordon Green ikke kommer til å prøve. Hans «Halloween Ends» er allerede planlagt lansert i god tid før allehelgensaften i 2022. Da bør det være et minstekrav at Jamie Lee er tilbake på beina igjen.