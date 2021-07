HOLLYWOOD-VETERAN: Andie MacDowell på rød løper i Cannes tidligere denne måneden. Foto: ERIC GAILLARD / Reuters

Filmstjernen trosset managerne – nå er hun grå

Andie MacDowell (63) har fått mye oppmerksomhet etter at hun troppet opp på filmfestivalen i Cannes nylig.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den amerikanske skuespilleren, kjent fra filmer som «Fire bryllup og en gravferd» og «Sex, løgner og videotapes», har i alle år hatt langt, mørkt hår. Også i alle kosmetikk-kampanjene hun har vært modell for opp gjennom årene.

Men nå er det slutt. MacDowell bestemte seg da corona-pandemien brøt ut, og verden ble «satt på pause», at hun skulle droppe å farge det.

– Under lockdown hadde jeg veldig mye ledig tid og ble helt besatt av Jack Martin, som har fikset Jane Fondas hår, sier hun til Vogue.

Stylist Jack Martin er berømt for nettopp å lage flotte frisyrer på gråhårede stjerner. MacDowell viste frem bilder til venner og kjente og fortalte dem hvordan hun ønsklet å se ut.

Ble frarådet

Men ikke alle tente på ideen.

– Jeg hadde en jobb akkurat da, så jeg måtte bestemme meg raskt. Managerne mine sa faktisk til meg at «tiden er ikke moden for det».

Hennes tre voksne barn, derimot, skal ha ment at moren så ut som en skikkelig «badass» med det mørke og grå håret. Det var det som overbeviste MacDowell om at hun burde trosse managernes befaling.

– Jeg sa til dem at de tok feil, og at jeg kom til å føle meg mer kraftfull som kvinne om jeg omfavnet den jeg faktisk var.

I FJOR: Andie MacDowell på en motevisning i Paris i februar i fjor – like før hun sluttet å farge håret. Foto: GONZALO FUENTES / Reuters

MacDowell hadde også lyst til å teste ut den fasen der bare deler av håret er grått, før hele manken etter hvert har skiftet farge.

– Om to år ville det vært for sent. Da ville jeg ikke fått muligheten til å være salt og pepper. Jeg har alltid ønsket å være både salt og pepper, sier hun til motemagasinet.

På Filmfestivalen i Cannes tidligere denne måneden, der norske Renate Reinsve (33) stakk av med gjev pris, spradet 63-åringen i rampelyset med sin helt naturlige hår. Mange medier har omtalt den nye looken, deriblant People.

NÅ: Andie MacDowell på enda en rød løper i Cannes nylig. Foto: Doug Peters / Doug Peters

MinMote: Nordmennene glitret om kapp i Cannes

Skuespilleren spøker med at hun nå kan sammenlignes med filmstjernen George Clooney (60), som også for lengst har valgt å grånes gradvis.

– Ja, hvorfor ikke? Jeg har kjent en stund på at tiden var inne for forandring. Dette passer min personlighet og den jeg er, sier 63-åringen.

MacDowell har de siste årene figurert i flere TV-serier, som «The Dress Up Gang» og «Wireless». Hun er også aktuell i den kommende serien «Maid» og et nytt filmprosjekt med tittelen «Along For The Ride».

Har du sett disse hårfine videoene fra VGTV?