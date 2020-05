HOBBITEN: Andy Serkis ga liv til Gollum i filmen fra 2012. Foto: SF Norge

Andy «Gollum» Serkis med 12 timers «Hobbiten»-maraton

Andy Serkis (56) skal lese hele «Hobbiten» live på nettet – uten pause.

Britiske Serkis spilte den korrupte figuren i «Hobbiten» fra 2012 og i de andre «Ringenes herre»-produksjonene – basert på JRR Tolkiens romaner.

Nå lader 56-åringen opp til en solid lesemaraton. Fredag kl 10 lokal tid setter Serkis seg ned med boken for å lese høyt for lyttere verden over.

Ifølge BBC tar stjernen ingen pause før han har kommet gjennom hele boken, noe som anslås å ta nærmere 12 timer.

POPULÆR: Andy Serkis, her under Bafta Awards i London i februar. Foto: Lauren Hurley / EMPICS Entertainment

– Det er så mange av oss som sliter nå i denne lockdown-perioden, sier Serkis i kunngjøringen av stuntet.

– Men mens det er tøffe tider, ønsker jeg å ta deg med på en av de mest fantastiske eventyrferdene som noen sinne er skrevet, lyder det fra filmskuespilleren, som tidligere i år ble belønnet med den prestisjetunge BAFTA-prisen for lang og enestående tjeneste i bransjen.

Ikke minst er Sarkis kjent for kinopublikum gjennom «Star Wars»-filmene.

Veldedig formål

Inntektene fra den kommende YouTube-sendingen, der lytterne oppfordres til å donere. er øremerket to veldedige organisasjoner som Serkis brenner spesielt for, NHS Charities Together og Best Beginnings.

Publisert: 07.05.20 kl. 13:54

