RØDLØPER: Scarlett Johansson ankommer premieren på «Avengers: Endgame» i Los Angeles i helgen. Filmen er i ferd med å få historiens mest innbringende åpningshelg noensinne. Foto: Jesse Grant / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Avengers: Endgame» slår alle kassarekorder

Ventet å spille inn ufattelige 8,6 milliarder på verdensbasis i åpningshelgen.

Det er en ekstrem interesse rundt den aller siste filmen i superheltserien fra Marvel -universet som startet med « Iron Man » i 2008. Ifølge The Hollywood Reporter ligger den an til å knuse rekordene for åpningshelger både i Nord-Amerika og på verdensbasis.

Samtidig er den milevis foran neste film på lista over rekordpublikum på selve premieredagen, fredag.

Den sistnevnte rekorden hadde «Star Wars; The Force Awakens» som spilte inn 119 millioner dollar - en drøy milliard norske kroner - på premieredagen. «Avengers: Endgame» havnet på 157 millioner som etter helgens kurs utgjør 1,36 milliarder norske kroner.

Filmen setter også rekord i antall visningssteder. I Nord-Amerika ble den satt opp på ialt 4662 kinoer, og ifølge The Hollywood Reporter var etterspørselen så stor enkelte steder at kinoene holdt åpent hele døgnet.

Det var forgjengeren «Avengers: Infinity War» fra i fjor som hadde den forrige rekorden for en nordamerikansk åpningshelg med 257 millioner dollar - 2, 2 milliarder kroner.

Oppfølgeren «Avengers: Endgame» er ventet å passere 340 millioner dollar - 2,9 milliarder norske kroner - innen helgen er omme.

På bransjenettstedet Rotten Tomatoes er filmen belønnet med en poengsum på imponerende 96 prosent.

Publisert: 28.04.19 kl. 03:46