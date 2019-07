FÅR BLI: Denne scenen med Buzz Lightyear og hyrdinnen Bo Peep i en scene i «Toy Story 2» som fremdeles er som før. Foto: Disney / Pixar

Slettet «Toy Story 2»-scene i ny versjon

En scene fra tabberullen på «Toy Story 2» som viste en figur som kom med tilnærmelser til to Barbie-dukker, er fjernet i den nyeste versjonen av filmen.

The Guardian skriver at endringen kommer i etterkant av at «Toy Story 2»-regissør John Lasseter ble beskyldt for seksuelle overtramp og forlot Disney i 2018. Lasseter selv kalte hendelsen for feiltrinn som hadde fått noen av kollegene til å føle seg «ille til mote og ikke respektert».

Scenen fra den fiktive tabberullen etter selve filmen, ofte kalt «bloopers», viste rollefiguren Stinky Pete the Prospector, som hadde en skurkerolle i filmen. Scenen gir seg ut for å være fra casting-prosessen, og Stinky Pete gjør tilnærmelser mot to Barbie-dukker mens han stryker dem over hendene og lover at han kan skaffe dem roller i «Toy Story 3».

IKKE METOO: Buzz Lightyear i en scene fra «Toy Story 2». Foto: Disney/Pixar via REUTERS

«Toy Story 2» kom i 1999, og det var i juni i år endringen i filmen ble oppdaget av brukere på nettfora som Reddit, i forbindelse med at filmen ble lansert på nytt i anledning «Toy Story 4». Filmnettstedet Rerelease News meldte også om den manglende scenen, og skrev at de angivelig gjelder både Blu-Ray og nedlastingsversjoner av filmen. Ifølge CNN mangler scenen i de nyeste 4K-versjonene av «Toy Story 2» som kom tidligere i år.

CNN skriver at etter anklagene mot filmmogul Harvey Weinstein og #MeToo-bevegelsen i etterkant, er castingprosessen blitt synonym med maktmennesker i filmbransjen som utøver seksuelt press mot unge kvinnelige skuespillere ved å friste med filmroller.

Det var Pixar som ga ut «Toy Story 2», men de ble kjøpt opp av Disney i 2006. Både CNN, Los Angeles Times og Guardian har henvendt seg til Disney for en kommentar, men filmprodusenten har foreløpig ikke besvart henvendelsen.

«Toy Story 4» hadde verdenspremiere i juni og kommer til Norge i september.

