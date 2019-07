GJENSKAPER: Sharon Tate i 1968 (t.v.) og Margot Robbie på filmfestivalen i Cannes i mai. Foto: AP/David Niviere/ PA Photos

Hun spiller Sharon Tate i Tarantinos nye film: – En hyllest til Sharon

CANNES (VG) Australske Margot Robbie (28) har rollen som Hollywood-ikonet Sharon Tate i filmen som kommer 50 år etter det brutale drapet på Tate.

Modell og skuespiller Sharon Tate var 26 år gammel og åtte og en halv måneder gravid med sitt første barn da hun ble knivdrept av Charles Mansons følgere 9. august 1969.

Tate-drapene * Etter midnatt 9. august 1969 ble Sharon Tate og vennene Jay Sebring, Wojciech Frykowski og Abigail Folger drept i 10050 Cielo Drive. * Frykowski og Folger skal ha blitt knivstukket henholdsvis 51 og 28 ganger. Tate var knivstukket 16 ganger og Sebring ble skutt og knivstukket. * Drapspersonene brukte Tates’ blod til å skrive «pig» på ytterdøren. * 18-åringen Steve Parent ble skutt i bilen sin ved eiendommen, angivelig fordi han var på feil sted til feil tid. * Charles Manson og tilhengerne Tex Watson, Susan Atkins, Linda Kasabian og Patricia Krenwinkel, ble dømt til døden for drapene i 1971. Straffene ble senere omgjort til livstid. * Sharon Tate og ektemannen Roman Polanski holdt til i et hus musikkprodusent Terry Melcher tidligere hadde leid. Manson hadde forsøkt å få platekontrakt med Melcher. * Manson skal ha gitt ordre om å drepe alle i huset på mest grusomme vis. * Mens Tate var 8,5 måned gravid med deres første barn, var Polanski på filminnspilling i London da drapene fant sted. * Manson-tilhengerne begikk også flere drap i dagene som fulgte. Kilder: The Oprah Magazine / Britannica Vis mer

Quentin Tarantino (56) har inkludert Tate og hennes ektemann, regissøren Robert Polanski, i sin fiksjonsfilm «Once Upon a Time ... in Hollywood». Den handler om den avdankede skuespilleren Rick Dalton og hans stuntmann-venn Cliff Booth, spilt av henholdsvis Leonardo DiCaprio og Brad Pitt, som sliter med å finne sin plass i et Hollywood i endring.

Når Tate og Polanski flytter inn i Daltons nabohus i Cielo Drive i Benedict Canyon, blir kontrasten til dem som har lyktes ekstra tydelig for Rick Dalton, som sliter med lav selvtillit.

PÅ JOBB: Margot Robbie som Sharon Tate under innspilling. Foto: ANDREW COOPER / Sony Pictures / SF Studios

– Har du kjent på samme usikkerhet som Rick Dalton?

– Jeg vil anta at alle skuespillere som ikke er komplett narsissister har øyeblikk der de tviler på seg selv. Det kommer kanskje ikke til uttrykk på samme måte som hos Rick, som både er veldig søt, men også veldig komisk i denne filmen, sier Robbie til VG og fortsetter:

– Han har en monolog der han sier til seg selv «Du øvde på replikkene dine i går kveld, og nå ser det ut som du ikke gjorde det!». Og det å gå gjennom øyeblikk på settet og spille dem om igjen i hodet, det vet jeg at jeg definitivt har gjort! Jeg tror det er veldig menneskelig å ha en tvilende stemme i hodet!

OFRENE: F.v. Voityck Frykowski, Sharon Tate, Stephen Parent, Jay Sebring og Abigail Folger ble alle drept rundt midnatt 9. august 1969. Foto: AP

Tate er på toppen av karrieren når vi følger henne i 1969. Robbie har ikke mange replikker i filmen, men hun er å se i mange scener, der hun danser, går på kino og bare henger i huset hun og Polanski har leid.

– Sharon var for meg et eterisk nærvær gjennom filmen – en engleaktig figur jeg ikke relaterer til fordi hun er perfeksjonen selv. Rollen understreker hvordan det er å være i den indre sirkelen som Rick ikke er i. Vi ser henne gå gjennom hverdagen med så mye letthet, nysgjerrighet glede, mens han har et mentalt sammenbrudd på filminnspilling, sier Tate.

MEDSPILLERE: Margot Robbie som spiller Sharon Tate, Leonardo DiCaprio som spiller Rick Dalton og Brad Pitt som spiller Cliff Booth, er på rød løper i Cannes. Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Hun mener rollefigurene Rick, Cliff og Sharon belyser det hun kaller «de tre sirklene i Hollywood»:

– De som er definitivt inne, de som prøver, men som er litt utenfor og folk som ikke er i den, men som vier livet sitt til bransjen. Alle har sin plass i filmbransjen, men det er gøy å se Rick lengte etter posisjonen Sharon er i, fastslår Robbie.

I scenen der hun går på kino, ser Tate en film hun selv spiller i. Hun slenger beina på setet foran og koser seg med publikum reaksjoner.

– Det kan jeg relatere til. Det var sånn jeg opplevde det da vi satt i salen i Cannes og så denne filmen! Jeg så meg selv spille Sharon som så på seg selv. Jeg hadde akkurat samme uttrykk som Sharon hadde i filmen. Jeg gliste og var fascinert av opplevelsen, forteller Robbie, som understreker at hun likevel ikke la beina på setet foran på filmfestivalen – mest fordi det ikke var noen rad foran der stjernene satt.

– Hadde det vært det, hadde jeg tvunget henne til å slenge opp beina, sier en smilende Quentin Tarantino.

NYGIFT: Roman Polanski og Sharon Tate 20. januar 1968, på tinghuset i London. Foto: STR / AFP

På pressekonferansen etter premieren, reagerte regissøren da en journalist fra New York Times spurte om det var et bevisst valg å gi et skuespillertalent som Robbie få replikker i «Once Upon a Time».

– Jeg avviser den hypotesen! Avfeide Tarantino.

– Jeg ser alltid etter hvilken funksjon rollefiguren har. Jeg mener jeg i den tiden jeg fikk på lerret fikk mulighet til å hedre Sharon. Det var ikke meningen å gå dypere. Filmen handler om tapet av uskyld, og å vise hennes fantastiske sider kunne gjøres uten dialog. Jeg følte at jeg fikk mye tid til å utforske rollefiguren i sin hverdag uten dialog. Det er sjelden jeg får muligheten til å tilbringe så mye tid på egen hånd som en rollefigur, så det var faktisk en veldig interessant ting for meg som skuespiller. Jeg satte veldig stor pris på øvelsen!

Hun forteller at hun gjorde mye research for å spille en virkelig person, selv om rollen er fiksjon skrevet av Tarantino:

– Jeg gjorde mye bakgrunnsarbeid og så alt jeg kunne av henne. Men det er vel så viktig at du forsøker å forstå rollefigurens funksjon i fortellingen. Quentin sa til meg tidlig at Sharon var historiens hjerteslag. Jeg ser henne som en lysstråle. Jeg følte at jeg på den måten kunne hedre virkelighetens Tate som så mange sa var et så sterkt lys i denne verdenen.

Publisert: 27.07.19 kl. 10:39