Spiller en av sine beste venner i ny film

I den nye norske filmen «Håp» spiller Andrea Bræin Hovig filmens regissør, Maria Sødahl. Mens Stellan Skarsgård spiller hennes ektemann som i virkeligheten er en av hans beste venner.

– Jeg var redd for at det kunne bli vanskelig. Men jeg opplevde aldri en regissør som var så ned sauset i sin egen historie, at hun ikke kunne gi regi. Jeg opplevde snarere at Maria hadde et skråblikk på sitt eget liv og sin egen historie som var helt unik. Jeg glemte til slutt at dette var hennes historie. Det tror jeg hun selv gjorde noen ganger også, sier Andrea Bræin Hovig til VG.

EKTEPAR I VIRKELIGHETEN: «Håp» er basert på regissøren Maria Sødahls egen historie og kamp mot det alle trodde var uhelbredelig kreft. Sødahl er gift med filmregissøren Hans Petter Moland. Foto: Hugo Bergsaker

Regissør Maria Sødahl, som spillefilmdebuterte med «Limbo» i 2011, har vært åpen om at historien som fortelles i «Håp» i hovedsak er hennes egen. Hun har vært alvorlig kreftsyk, hun hadde overlevd lungekreft året før hun fikk beskjed om at hun hadde en kreftsvulst på hjernen og hadde bare kort tid igjen å leve. Akkurat som Anja i «Håp». I det virkelige liv er Sødahl gift med filmregissøren Hans Petter Moland.

– Det er en komisk situasjon at man skal spille en av sine beste venner på film. Men jeg bestemte meg med en gang for at jeg ikke skulle spille Hans Petter. Thomas i filmen er ikke Hans Petter og ligner ikke på ham på noen måte. Jeg har heller aldri snakket med Hans Petter om denne rollen, sier Stellan Skarsgård til VG.

PAR I KRISE: Andrea Bræin Hovig og Stellan Skarsgård spiller Anja og Tomas i «Håp» som opplever tøffe dager da def år vite at hun bare har kort tid igjen å leve.

Onsdag kveld er det festpremiere på «Håp» på Coliseum kino i Oslo. Fredag er det premiere over hele landet. VGs anmelder Morten Ståle Nilsen gir filmen terningkast fem og betegner det som en «en utmerket, troverdig film».

– «Håp» fanger unntakstilstanden som livstruende sykdom bringer med seg på en forbilledlig sindig måte, skriver han blant annet.

Andrea Bræin Hovig forteller at hun brukte mye tid på å snakke med helsepersonell før innspillingen av filmen.

– En ting er hva Maria opplevde, men det kan også oppleves annerledes. Jeg ville samle mest mulig informasjon til verktøykassen min som gjorde at jeg ble minst mulig avhengig av Maria som faktakilde. Det var rett og slett fordi jeg ville tilby flere reaksjoner enn bare hennes. Jeg ville selv være med på å bestemme hva filmens Anja skulle føle, sier Bræin Hovig.

TERNINGKAST FEM: VGs anmelder gir Maria Sødahl og filmen hennes «Håp» terningkast fem. Hun har insistert på at «Håp» ikke er en «kreftfilm», men først og fremst handler om kjærlighet. Foto: Ola Vatn / VG

Som en god venn av familien Sødahl/Moland, kjente Stellan Skarsgård til Marias sykdomshistorie da han fikk tilbud om rollen.

– Men jeg kjente ikke detaljene og hvordan alt gikk til. Det fikk jeg først vite da jeg leste manuskriptet. Først fikk jeg et siders sammendrag – og tenkte at «dette er jo fantastisk». Men så kom det første manuskriptet og jeg tenkte «hva faen – jeg sier jeg nesten ingen ting». Jeg er jo passiv gjennom hele filmen. Men Maria sa at det var slik det skulle være. Jeg er jo så passiv at jeg ikke engang i filmens sexscene bidrar med noe som helst, sier Skarsgård med et smil og fortsetter:

– Så begynte jeg å tenke litt etter. Min kone fikk kreft for en del år tilbake – og det var jo slik det var den gangen også. Jeg gjorde det praktiske, men det var ingenting annet jeg kunne gjøre. Skal man dø, er man egentlig helt alene om det. De som er rundt, kan ikke gjøre noe med akkurat det. Så jeg ga opp å få en bedre rolle med flere replikker. Men «Håp» er blitt en fin kjærlighetshistorie.

