DAGEN FØR DAGEN: Anders Baasmo og Kathrine Thorborg Johansen tar en bryllupsvals, råner-style, i «Børning 3».

Filmanmeldelse «Børning 3»: Sovner bak rattet

Harry er (nesten) død.

ACTIONKOMEDIE

«Børning 3»

Norge. 6 år. Regi: Hallvard Bræin

Med: Anders Baasmo, Kathrine Thorborg Johansen, Alexandra Maria Lara, Ida Husøy, Otto Jespersen, Sven Nordin, Henrik Mestad, Trond Halbo, Wenche Myhre

Kvelden før Roy (Baasmo) og Sylvia (Thorborg Johansen) skal smis i hymens lenker, sniker en høyreist og fatal kvinne seg inn på dagen før dagen-festen.

Hun heter Robyn, er tysk og spilles av Alexandra Maria Lara, og det skal vise seg at hun og Sylvia en gang var kjærester. (Klart Robyn er lesbisk, hun har jo maskuline interesser!).

DEN ANDRE KVINNEN: Kathrine Thorborg Johansen (til venstre) og Alexandra Maria Lara i «Børning 3». Til høyre: Anders Baasmo. Foto: Matti Bernitz / SF Studios

Robyn er i Norge for å stikke kjepper i Amcar-hjulene til det vordende brudeparet. Roy, den drita dusten, kommer i skade for å kline med henne, og det som skulle vært en romantisk bryllupskortesje opp Trollstigen dagen derpå, blir i stedet et race mellom ham og den teutoniske fristerinnen – med den umælende og viljeløse Sylvia som premie.

Vel oppe er de to kamphanene enige om at dersom ting skal være rettferdig – vel, så må det omkamp til. Nærmere bestemt på Grand Prix-banen Nürnburgring i Tyskland.

BRUDEFERDEN I TROLLSTIGEN: Scene fra «Børning 3». Foto: Matti Bernitz / SF Studios

Sylvia, snurt, kjører nedover i Robyns Porsche. Roy og tenåringsdatteren Nina (Husøy) setter seg i den gule Mustangen og «gønner» på, etterfulgt av resten av harrygjengen – mekanikerautisten Nybakken (Jespersen), Doffen (Nordin) med flere.

Heisaturen ned til kontinentet bli gjort mer komplisert av lik i lasten (bokstavelig talt), Roys gamle nemesis Philip Mørk (Mestad) og ikke minst det faktum at reisen etter en stund involverer hele tre mennesker med navnet «Roy»: Han norske, en svensk og en tysk.

Det er ikke måte på hvor mye komisk forvirring «Børning 3» forsøker å kryste ut av denne «elleville» tilfeldigheten.

MEKANIKERAUTISTER: Otto Jespersen, Sven Nordin og Geir Schau (fra venstre) i «Børning 3». Foto: Haakon F. Lundkvist / SF Studios

Høres tynt ut? Det er tynt. «Børning»-serien har aldri utmerket seg i kraft av sofistikert – enn si særlig morsom – humor. Men nå er vi på «Karl & Co.»-felgen.

Og kjøringen? Den er vel grei nok. Men den ser ofte alt for filmtriksete ut, og det avsluttende løpet på Nürburgring er mer kaotisk enn spennende.

LANDSKAP MED «LILLEGUL»: Roys Mustang, «Lillegul», i «Børning 3». Foto: Matti Bernitz / SF Studios

Macho-fantasiene holdes dog greit i hevd. Vakre kvinner, like flinke til å mekke bil som til å lage suppe (!), forelsker seg fremdeles i håpløse menn. Roy kjører iddiot med sin egen datter i passasjersetet, og sliter fremdeles med å snakke om noe så femi som følelser.

«Jeg er så glad i deg ... at jeg elsker deg», forsøker han. Søtt.

FAMILIEBIL: Ida Husøy og Anders Baasmo i «Børning 3». Foto: Tom Trambow / SF Studios

Baasmo virker ganske lei. Thorborg Johansen (som erstatter Jenny Skavlan) kan lite gjøre i det som må være en av nyere norsk filmhistories minst interessante roller, bifili eller ikke.

«Børning 3» ser helt fin ut. Men en fjerde film ville definitivt være å overdrive. Så sjarmerende er ikke disse rånerrabagastene, at vi trenger en runde til. Vi trengte strengt tatt ikke denne tredje heller.

