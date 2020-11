BESTEVENNER: Gaute og Klara i «Jul på KuToppen». Foto: Qvisten Animation / SF Studios

Filmanmeldelse «Jul på KuToppen»: Jul på det jevne

Hul jul.

Nå nettopp

ANIMASJON/BARNEFILM

«Jul på KuToppen»

Norge. Tillatt for alle. Regi: Will Ashurst

Stemmer: Henriette Faye-Schjøll, Marit Andreassen, Fridtjov Såheim, Charlotte Frogner, Sigrid Bonde Tusvik

Når vi møter dyrene på KuToppen igjen, er det snart julaften. (Dyrene er stadig på «utlån» fra Kristiansand Dyrepark, som bruker denne filmserien til å markedsføre tjenestene sine).

«Bykalven» Klara skal feire den sammen med pappa, oksen Mosk, og bestevennen Gaute. Hun gleder seg. Skuffelsen er tilsvarende stor da det viser seg at pappa ikke er noen stor tilhenger av høytiden. Han har knapt noe pynt.

DET ER SNØ, SÅ DET MÅ VÆRE JUL: Gaute i «Jul på KuToppen». Foto: Qvisten Animation / SF Studios

Mosk må reise av sted for å hjelpe grisen Pauline, og blir forsinket hjem. Da oppsøker Klara fjøsnissen på KuToppen. Hun vil be ham om hjelp til å pynte, og frister med grøt for å få for å få ham på glid.

Men Klara er for snill, og gir ham for mye. Den vesle karen blir rabiat, overstimulert på sukker og kanel. Full overdose. Nissen fyker veggimellom i huset, en tornado av ødeleggelse. Hvordan skal Klara få alt ferdig før julekvelden nå?

«Jul på KuToppen» er, som forgjengeren, brukbart animert av Qvisten Animation («Knutsen & Ludvigsen», de nye «Flåklypa»-filmene). Fargene og landskapene er fine nok, selv om detaljnivået er ikke av typen som setter spor etter seg i snøen. Heltinnen Klara er atter en gang filmens beste kort, med et åpent, skøyeraktig ansikt og gløtt mellom fortennene.

DU GLITRENDE STED, GODDAG: Scene fra «Jul på KuToppen». Foto: Qvisten Animation / SF Studios

I tillegg til prompevitser tar Ole Christian Solbakkens manus opp i seg en par moderne fenomener, så som zumba og EDM-musikk. Han har klart å snike inn én fordekt, men vovet referanse til det mannlige kjønnsorganet også. Man får ikke mer moro enn man lager selv.

Historien er hverken original eller sentimental nok til å kunne bli en sesongklassiker, og vil føles tynn selv for femåringer. Billige er også den lille håndfullen popsanger vi blir servert. De dufter russemusikk (og promp) lang vei.

FAR OKSE OG DATTER KALV: Klara og Mosk i «Jul på KuToppen». Foto: Qvisten Animation / SF Studios

«Jul på KuToppen» vil såvidt være nok til å holde de aller minste noenlunde i ånde i én time og seks minutter i førjulstiden, avhengig av sukkerinntaket før og under filmens gang. De voksne kan eventuelt glede seg over at Thomas «Alla barnas venn» Seltzer gir stemme til karakteren Elge.

Publisert: 05.11.20 kl. 09:26

Les også