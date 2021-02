Se filmen som hylles av alle

«For Sama» omtales som en «gripende og intim krigsdokumentar». Den ble nominert til Oscar og vant Bafta. Nå kan du se den her, når den har norsk TV-premiere på VGTV.

Av Roy Kvatningen

Filmanmeldere verden over har latt seg fascinere av dokumentarfilmen «For Sama», som er laget av Waad al-Kateab og Edward Watts.

Hun begynte å filme mens hun var student, for å dokumentere studentenes opprør mot Syrias president Bashar al-Assad, og fortsatte å filme mens Aleppo ble angrepet, mens hun forelsket seg og fikk barn med legen Hamza og hvordan det var å ta vare på et barn midt i en krig.

– Den gjør et uforglemmelig inntrykk, sier festivaldirektør Tor Fosse i Bergen internasjonale filmfestival (BIFF) til VG.

– BIFF var så heldig å få besøk av Edward Watts, den ene av regissørene. Et intimt, ufattelig vondt og vakkert filmbrev fra mor til datter, og et sjeldent vitnesbyrd fra krigen, fortalt fra et kvinnelig perspektiv, sier Fosse.

DOKUMENTERTE: Waad al-Kateab ble værende i Aleppo med datteren Sama. Fra dokumentaren «For Sama»

Terningkast 6

Filmen ble nominert til Oscar for beste dokumentar i 2019. Den vant britenes Oscar, altså BAFTA, og har fått 70 andre utmerkelser og 46 andre nominasjoner, ifølge IMDB, der brukerne gir den en snittscore på hele 8,5.

Øyvor Dalan Vik i Dagens Næringsliv konstaterer at «For Sama» er «den sterkeste blant alle filmene som ikke ble satt opp i Norge på grunn av koronastengte kinoer».

– Jeg mener den er et av de viktigste, filmatiske dokumentene fra krigen i Syria fordi den viser oss både tragedien og håpet, sier Vik til VG.

Aftenpostens anmelder Kjetil Lismoen gir filmen terningkast 6 og kaller den en «gripende og intim krigsdokumentar som aspirerer til klassikerstatus».

The Guardian kaller filmen «umulig å ignorere» og gir den fem av fem stjerner.

KONTRASTER: Sama i krigsruiner. Fra dokumentaren «For Sama»

«Innholdet er så sterkt at det er vanskelig å ta det inn over seg», skriver Filmpolitiets anmelder Birger Vestmo, som også gir «For Sama» terningkast 6.

Vestmo mener at filmen er full av «vonde skjebner og voldsom død», men påpeker samtidig at den også forteller om «håp, livskraft, kjærlighet og samhold».

«Det gjør at man sitter igjen med en tro på det gode i mennesker, selv under de verst tenkelige omstendigheter», skriver Vestmo hos p3.no.

