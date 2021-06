STOR BY, SMÅ DRØMMER: Corey Hawkins og Leslie Grace i «In Ther Heights». Foto: Macall Polay / Warner Bros. / SF Studios

Filmanmeldelse «In The Heights»: Ikke perfekt. Men uimotståelig.

Slipp musikalene løs, vi er (snart) vaksinerte!

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

MUSIKAL

«In The Heights»

USA. Tillatt for alle. Regi: Jon M. Chu

Med: Anthony Ramos, Leslie Grace, Melissa Barrera, Corey Hawkins, Jimmy Smits, Olga Merediz, Gregory Diaz IV

Før Lin-Manuel Miranda skrev «Hamilton», og med den introduserte musikalen for en ny generasjon eller to, begikk han «In The Heights» i kompaniskap med Quiara Alegría Hudes. Musikalen, en hyllest til et latino-nabolag på Manhattan, vant Tony for «Beste musikal» i 2008. Miranda var 28.

Nå er ungdomsarbeidet blitt film. Det vil si: Det har det vært en stund. «In The Heights» skulle egentlig vært sluppet i juni i fjor. Lite visste vi da at vi skulle trenge den enda mer i juni 2021.

MÅ SYNGE! MÅ DANSE!: Anthony Ramos og Melissa Barrera i «In The Heights». Foto: Macall Polay / Warner Bros. / SF Studios

For å ha sagt det med én gang: Dette fyrverkeriet av fest, farger og felleskap, hvori mennesker synger, danser og klemmer hverandre, ville vært kjærkomment når som helst. Men det er ekstremt kjærkomment nå.

Usnavi (Ramos) drømmer om å en dag kunne dra tilbake til Den dominikanske republikk, der foreldrene hans drev en strandbar. Alle immigrantene har en sueñito – en liten drøm – i bydelen Washington Heights, og dette er Usnavis. Den – og Vanessa (Barrera), som jobber på hår- og negl-salongen rundt hjørnet, men gleder seg til den dagen hun blir motedesigner downtown.

Nina (Grace), datteren til Kevin (Smits), synes å allerede leve sin drøm. Hun har alltid vært rasende smart, og er hjemme på sommerferie fra studiene ved Stanford. Drømmen har ikke helt overlevd virkeligheten. Benny (Hawkins), som jobber i Kevins drosjefirma, drømmer bare om Nina.

GATA VÅR: Anthony Ramos, Gregory Diaz IV og Leslie Grace (fra venstre) i «In The Heights». Foto: Macall Polay / Warner Bros. / SF Studios

Matriarken for dem alle, er cubaneren Abuela Claudia (Merediz, som også spilte rollen på Broadway). Alle elsker henne, hun elsker alle. Usnavi vil gjerne ha med seg henne og fetteren Sonny (Diaz IV) til Karibia. Bare han får råd.

Men først er det varm sommer. Gradestokken viser 35+ celsius; gatene og de små leilighetene bugner av svette kropper. Disse kroppene bryter til stadig ut i dans, hvorpå de under idelle forhold – forelskelse eller andre følelsesmessige påkjenninger – bryter ut i sang.

Det danses på T-banen, oppetter en brunsteinsvegg, på salsaklubber, på barer og – i den reneste Esther Williams-koreografien – i det offentlige svømmebassenget. Det danses selvsagt mest av alt på gatene, som er breddfulle av vakre, over middels smidige mennesker.

HETT I BAKGÅRDEN: Anthony Ramos i «In The Heights». Foto: Macall Polay / Warner Bros. / SF Studios

Den første timen av «In The Heights», der vi skal bli kjent med miljøet og karakterene, er en parademarsj, og den første filmen siden «Lover’s Rock» som det er umulig å ikke trampe takten til. Regissør Chus («Crazy Rich Asians») kamerakjøringer er stilsikre, og han holder seg ikke for god til å live opp med animasjon og andre triks.

Her gir «In The Heights» atter en gang magi til Manhattan, den eksotiske smeltedigelen som har mistet noe av sin multikulturelle glans i senere år. Det er selvsagt i barrioen det skjer, ikke i det hipster-gentrifiserte Brooklyn eller i millionærenes downtown.

Dette poenget, hvordan byutvikling og pengeinteresser driver mangfold og særpreg stadig lenger ut av bykjernen, blir et tema i filmen, om enn et Chu ikke akkurat følger med argusøyne. Filmen gjør et større poeng av de amerikanske myndighetenes immigrasjonspolitikk, og forsøkene på å torpedere DACA-programmet i særdeleshet.

DRØMMERE: Melissa Barrera og Anthony Ramos i «In The Heights». Foto: Macall Polay / Warner Bros. / SF Studios

Denne vennlig innstilte anmelder synes nok at Chu, Miranda og Hudes ikke er verdens flinkeste til å fange romansene – og den tilhørende sjalusien – i filmen. Kjærlighetsforholdene er søte, men kunne godt vært sexy.

Det sier seg nesten selv Miranda har hentet mye fra «West Side Story» (1957/1961), og nok også har studert Jonathan Larsons «Rent» (1996/2005) nøye. Denne musikalen er som sagt et ungdomsarbeid, og når man er ung bærer man forbildene sine på jakkeslaget.

BYSOMMER: Corey Hawkins, Gregory Diaz IV og Anthony Ramos på vei til svømmebassenget i «In The Heights». Foto: Macall Polay / Warner Bros. / SF Studios

Greit, «In The Heights» taper seg en smule etter det innledende gledessjokket, og oppnår aldri den samme emosjonelle KO-punchen som «La La Land» (2006, der skuespillerne verken kunne synge eller danse). Den er sentimental og overlesset.

Men hør nå her. Låtene er utmerkede, designen er upåklagelig og menneskene på lerretet kan begge deler: Synge og danse.

Du kommer til å være et gladere menneske når du går ut enn da du kom inn. Om ikke det er verdt sin vekt i kinobilletter, så vet ikke jeg.