HOLLYWOOD-STJERNE: Demi Moore, her på Vanity Fair-nachspielet etter Oscar-gallaen i fjor. Foto: RINGO CHIU / EPA

Demi Moore hyller eksmannens nye kone

Emma Heming Willis er rørt over ordene fra Bruce Willis’ første kone.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Filmstjernen Demi Moore (58) brukte kvinnedagen denne uken til å gjøre stas på kvinner som inspirerer henne. Den ene er Emma Heming Willis (42) – kona til Bruce Willis (65).

I en overstrømmende post på Instagram, der hun har 2,2 millioner følgere, skriver Moore at hun ser på eksmannens nye kone som familie, og at hun er beæret over å være hennes venn.

«Barna våre er søstre, men likevel finnes det ikke noe ord for den familietilknytningen akkurat du og jeg har til hverandre. Vi er forente mødre og som søstre i dette eventyret av et liv», skriver Moore.

EKTEPAR: Bruce Willis og Emma Heming Willis i New York i 2020. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Hun fortsetter med å si at Emma er en nydelig mamma, som er dedikert til familien sin, og som inspirerer andre med sin brennende lidenskap.

«En absolutt fantastisk kvinne», lyder det fra 58-åringen.

Heming Willis på sin side er takknemlig for hyllesten. 42-åringen skriver i en kommentar under posten – sammen med et hjertesymbol:

«Vel, hvis ikke dette rørte ved sjelen min. Tusen takk, Demi. Jeg forguder deg også».

Moore var gift med Bruce Willis fra 1987 til 2000, og de har tre døtre sammen. Willis giftet seg med Heming i 2009. Også de har fått to døtre.

Willis og Moore var blant verdens mest berømte Hollywood-par før de overrasket med å gå hver til sitt. Etter en turbulent tid rundt selve bruddet, klarte de imidlertid å bygge opp et vennskap. Ved gjentatte anledninger har de også vist seg offentlig sammen.