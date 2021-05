Sonet elleve år for svindel i USA – nå kommer filmen

Neste år har Waleed Ahmed (29) sonet ferdig en elleve år lang svindeldom i amerikanske fengsler og drar hjem til familien og en gjeld på minst 6,5 millioner kroner. Og rett ut på foredragsturné i Norge.

Men først kommer en egen film om den svindeldømte 29-åringen. «Stol på meg» heter filmen som Emil Trier har lagd for Motlys AS.

Tittelen bør tolkes ironisk: Waleed Ahmed gründet i 2010 Grønt Norge som hevdet å ha utviklet og lansert en ny type solcellelader for iPhone. Før han ble avslørt to år senere, hadde Ahmed lurt blant andre Oslos ordfører Fabian Stang og daværende næringsminister Trond Giske trill rundt.

Waleed Ahmed ble sågar invitert til kronprinsfamilien på Skaugum. Innovasjon Telemark kalte ham «Norges Mark Zuckerberg».

SNART FERDIGSONET: Gründeren Waleed Ahmed viste seg å være en svindler som tilranet seg millioner av kroner. Snart har han sonet ferdig 11 år i amerikansk fengsel, og den 11. juni kommer Emil Triers dokumentar om Ahmed, «Stol på meg». Foto: Carl Martin Nordby

Bløffen sprakk da han forsøkte å selge Skandinavia-rettighetene til en turné med Justin Bieber til den amerikanske forretningsmannen Todd Weinberg for nærmere seks millioner kroner.

Pengene så Weinberg aldri noe mer til. I stedet gikk han til FBI.

I september 2012 ble Waleed Ahmed tatt av FBI i San Francisco. Siden har Ahmed sittet bak lås og slå i ulike amerikanske fengsler.

Slik svarer Ahmed på e-post til VG på spørsmål om hvordan han tror fremtiden vil bli i Norge når han slipper ut:

– Jeg har vært borte fra familien og Norge i flere år, så med det første ønsker jeg å koble meg helt ut fra medieverden og gå «underground» for en stund og avgjøre hva jeg ønsker å gjøre, skriver Ahmed.

I CELEBERT SELSKAP: Her poserer Waleed Ahmed (nummer to fra venstre i nest bakerste rekke) med tidligere presidenter, statsministre, næringslivstopper og kronprinsfamilien under et besøk på Skaugum i 2011. Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix

– Men det jeg gjør vil bli gjort med ærlighet og sannhet, fordi jeg ønsker ikke å havne bak muren fordi den opplevelsen er forferdelig og (jeg) hater det ... Jeg vil absolutt reise rundt å lære andre unge mennesker fra mine feil, og om at det alltid er bedre å gjøre ting på en ærlig og riktig måte, skriver han videre.

Waleed Ahmed er allerede notert som fremtidig foredragsholder hos Foredragsholder.no.

– Foredragene vil nok inneholde hvorfor jeg som en tenåring gjorde det jeg gjorde, og at dumme avgjørelser vil medføre store konsekvenser som 11 års straff. Og så vil foredragene ta for seg den mentale og psykiske delen av hvordan det er å være ensom med samme rutine, samme celle og samme hverdag, skriver Waleed Ahmed.

Han hevder at han også har tilbud, både nasjonalt og internasjonalt, innen underholdningsverdenen.

Han sier han ennå ikke har tatt noen avgjørelse rundt disse tilbudene, men opplyser at dette er grunnen til at han ikke ønsker å svare på VGs direkte spørsmål om hva han har savnet mest i løpet av årene i amerikanske fengsel, i hvor stor grad han angrer eller hvordan opplevelsen med det amerikanske fengselsvesenet har vært.

Ahmed besvarer heller ikke spørsmål rundt hvor stor gjeld han har til sine kreditorer, eller hvor mye han vil ta for å holde et foredrag. Ifølge tall VG har hentet ut fra kredittopplysningsselskapet Bisnode, er det registrert utlegg på nærmere 6,5 millioner kroner til sveitsiske Mischa Stöcklin.

I 2014 ble Waleed Ahmed dømt til å betale samme Stöcklin tilbake nærmere fire millioner kroner i en misligholdt låneavtale.

Ahmed forteller at han har «ingen forventninger om at dokumentaren skal være bra for meg eller sette meg i bedre lys».

BLE SVINDLET: Todd Weinberg tapte flere millioner kroner på en fiktiv handel med Waleed Ahmed om konsertrettigheter for Justin Bieber i Skandinavia. Foto: Andreas Ihlebæk

– Da Emil kontaktet meg i 2016 så hadde jeg i grunn ingen lyst til å delta i dokumentaren, men tenkte senere på at jeg burde fortelle historien på en ærlig måte, uten løgn. Dokumentaren vil male et nøytralt bilde på hvordan ting skjedde, og jeg har vært åpen med dem om alt fra A til Å, de fikk full tilgang på mine telefoner og e-poster. Det jeg gjorde var feil og det eneste jeg kan gjøre er å fortelle slik ting skjedde, skriver Waleed Ahmed.

Kristian Ugelstad i Foredragsholder.no sier at de ikke hadde betenkeligheter med å booke ham som foredragsholder.

– Han har tatt sin straff etter 11 år i amerikansk fengsel og nå klar for å starte på nytt med blanke ark i Norge. For oss som formidler foredragsholdere, ser vi det som positivt å bistå med en ny start i livet for Ahmed, sier Ugelstad

Til VG sier filmskaper Emil Trier at han ville lage en filmatisk kinodokumentar om et fenomen som også kan si noe om samfunnet vårt i lys av en ung svindler og hans skjebne.

– En av dem som intervjues i filmen sier at Waleed fortalte et fantastisk eventyr som folk ville høre. Kanskje er det noe i det? spør Trier.

Han mener det er utrolig hvordan Waleed kunne nå så langt, og det slo ham også fort hvor ung Waleed var mens det sto på.

FILMSKAPER: Emil Trier står bak «Stol på meg», dokumentaren om Waleed Ahmed. Foto: Adrian Bugge

– Raskt kom interessen for å se på deler av historien som et ungdomsportrett med flere universelle temaer som forventningspress, iscenesettelse, utenforskap, drømmer – ting mange føler på. Forskjellen er vel at de fleste av oss ikke ender opp med å bli arrestert av FBI og dømt for internasjonal svindel.

– Hvor bevisst har du vært rundt det å ikke skape en «helteglorie» rundt det Waleed har gjort?

– Det er ikke filmens oppgave å dømme ham, det hadde allerede det amerikanske rettssystemet gjort med en veldig streng dom på 11 år, og med det som utgangspunkt starter filmen «Stol på meg». Filmen glorifiserer heller ikke det han har gjort. Prosjektet har mer et ønske om å prøve å forstå, og stille spørsmål, det var viktig.