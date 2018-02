KAN FÅ OSCAR: Tonya Harding fikk aldri OL-gull, men Margot Robbie kan få Oscar for rollen som Tonya i hennes egenproduserte «I, Tonya». Foto: Nordisk Film Distribusjon

Oscar-nominerte Margot Robbie til VG: – Vil være en rollemodell

LOS ANGELES (VG) Margot Robbie (27) har skyhøye ambisjoner. Nå er hun sin egen produsent og Oscar-nominert for «I, Tonya».

Hun ble berømt i Scorsese-filmen «The Wolf of Wall Street» der hun spilte den tøffe kona til Leonardo DiCaprio. Men det var ikke nok for den australske skjønnheten som har skyhøye ambisjoner både for seg selv og sine medsøstre.

– Jeg ønsker å være en rollemodell for unge kvinner, sier Robbie til VG.

Øynene er blå som safirer, smilet er velkomment og hun er utstyrt med en smart og velfungerende hjerne. Nylig feiret hun ett års bryllupsdag med den engelske regissør/produsenten Tom Ackerle (27). Sammen driver de LuckyChap Entertainment der hun er president.

– Men ingen spør meg hvordan det er å være den yngste skuespillerinnen som også er produsent og har fått til en fantastisk studio-deal, sier hun med stolthet. – Alle vil bare vite hvordan det er å være gift. Det er jeg lykkelig for, men jeg vil heller snakke om produsent jobben, sier hun.

«I, Tonya» er den andre filmen hun produserer sammen med ektemannen, og de holder allerede på med sin tredje film. Som Tonya Harding spiller hun kunstløpersken som skapte skandale rett før OL i Lillehammer i 1994. Harding ble mistenkt for å stå bak angrepet på konkurrenten Nancy Kerrigan, som ble angrepet med et brutalt slag over kneet. Det var med nød og neppe at Harding fikk dra til Norge, der hun landet på en skuffende 8. plass, mens favoritten Kerrigan ble slått med 1/10 poeng av 16-årige Oksana Baiul fra Ukraina.

– Filmen tar også for seg Hardings tøffe barndom med sin enslige mor og det voldelige ekteskapet med Jeff Gillooly som fikk en dom for å ha medvirket til angrepet på Kerrigan. Selv ble hun fratatt medaljene fra sine to amerikanske mesterskap og mistet også retten til å medvirke i konkurranser for resten av livet og endte med en tre års betinget dom. Da jeg leste manuset trodde jeg det var en oppdiktet historie, forteller Robbie.

– Den var for fantastisk til å være sann. Jeg vokste opp på Gullkysten i Australia, der vi surfer, men det er ikke noe is, så jeg visste lite om kunstløp. Allison Janney som spiller moren LaVona har allerede vunnet Golden Globe for rollen. Hun er også nominert foran Oscar den 4. Mars.

– Vi prøvde å oppspore moren, men klarte det ikke i tide. Tonya har ikke snakket med henne på ti år, så moren er basert på Tonyas versjon av henne. Jeg er sikker på at LaVonas historie ville vært helt annerledes. Vi snakket også med Jeff, og hans versjon er vidt forskjellig fra Tonyas. De har ikke snakket med hverandre siden dette skjedde, forteller Margot Robbie.

– Hva synes Tonya om filmen?

– Jeg tror at hun er takknemlig for at vi viser hennes historie på en måte som folk ikke har sett før. Hun var ikke med på settet og fikk ikke forandre noe i manuset, men vi tar ikke stilling til om hun et offer eller en helt. Vi viser en person med mange fasetter. Jeg er sikker på at hun ikke er enig i alt, spesielt ikke i Jeffs versjon. Men jeg tror heller ikke at sannheten noen gang kommer for dagen.

I en scene der moren blir intervjuet, er hun iført pelsjakke med en levende papegøye på skulderen.

– Det var ikke noe vi fant på. Det eksisterer et intervju med moren akkurat slik. Hun var tydelig ingen lett person, sier Margot Robbie.

I likhet med Harding vokste Robbie opp med en enslig mor som oppdro fire barn alene mens faren sjelden var i bildet. De bodde for det meste på gården til besteforeldrene. Da Robbie giftet seg i desember 2016, var det moren som førte henne til alteret. Hun har angivelig ingen kontakt med faren i dag.

– Jeg er glad for at jeg vokste opp så langt fra Hollywood, men nettopp derfor virket en filmkarriere helt uoppnåelig. Men etter hvert som jeg begynte å bli kjent med bransjen, er jeg dobbelt glad for at jeg ikke tilbrakte barndommen i denne businessen. Ellers ville jeg sikkert ikke hatt et skille mellom personlig liv og arbeidsliv.

Margot Robbie trente på skøyter i mange måneder for rollen som Tonya, opp til fem timer om dagen.

– Jeg hadde undervurdert hvor vanskelig den sporten er. Det er visst bare seks personer som har klart en trippel aksel siden Harding var den første som gjorde det for 20 år siden. At jeg var 26 da jeg begynte, gjorde det ikke lettere. Jeg var vettskremt, og det er vondt å falle på isen. Men jeg kunne jo ikke gi opp!

Tonya Harding er gift i dag og har en sønn. Robbie tror at hennes tøffe barndom er drivkraften som gjør at hun setter alle kluter til for å være en god mor for sønnen. – Hun ønsker å være alt det som hennes egen mor ikke var. Jeg tror at hun finner trøst i at hun klarer det. Etter å ha tilbrakt tid med henne, er jeg sikker på at hun elsker ungen sin. Hun er også veldig stolt over at hun ikke er en dårlig mor som LaVona. Men jeg fikk aldri inntrykk av at hun ser på seg selv som et offer, hverken for barndommen eller det som skjedde senere, mener Robbie.