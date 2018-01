AKTUELL: James Franco på brunsj for de nominerte til Film Independent Spirit Award i Los Angeles lørdag. Foto: Vianney Le Caer / TT / NTB Scanpix

James Franco om anklagene: – Har jeg gjort noe galt, vil jeg fikse det

Publisert: 10.01.18 10:40

FILM 2018-01-10T09:40:13Z

Mens James Franco vant Golden Globe søndag, tvitret flere skuespillere anklager mot ham. I et intervju med Stephen Colbert tirsdag snakket Franco om påstandene.

Franco (39) var ikledd sort og en pin med «Time’s Up» da han var tilstede på Golden Globe-prisutdelingen natt til mandag. Der vant han pris for beste mannlige hovedrolle i musikal eller komedie for rollen i «The Disaster Artist» .

Mens utdelingen pågikk, dukket det opp flere beskyldninger mot Franco. Skuespiller Ally Sheedy skrev noen Twitter-meldinger av det mer kryptiske slaget som hun senere slettet. Der brukte hun emneknaggen #metoo og skrev « James Franco vant akkurat. Vennligst ikke spør meg igjen hvorfor jeg forlot film- og TV-bransjen.»

Også to andre skuespillere, Violet Paley og Sarah Tither-Kamplan, tvitret om opplevelser av det de hevdet var upassende oppførsel fra Francos side, ifølge Entertainment Tonight .

Da James Franco var gjest på «The Late Show with Stephen Colbert» tirsdag kveld, sa han at han hadde hørt om Twitter-meldingene fra Ally Sheedy som han regisserte i teaterstykket «The Long Thrift» i 2014.

– Jeg aner ikke hva jeg har gjort mot Ally Sheedy. Jeg hadde en veldig fin tid med henne og har stor respekt for henne, sa han til Colbert.

Franco hverken bekreftet eller avkreftet de øvrige beskyldningene på Twitter, men sa at han har et viktig prinsipp i livet:

– Jeg setter min ære i å ta ansvar for ting jeg har gjort. Det er jeg avhengig av for å være i balanse. (…) Det jeg hørte sto på Twitter er ikke presist, men jeg støtter fullt ut at mennesker åpner seg og lar stemmen deres bli hørt, fordi de så lenge ikke ble hørt. Så jeg ønsker ikke å stoppe dem på noen måte. Det er en bra ting, og jeg støtter det.

Talkshowverten spurte også om det er mulig å ha en diskusjon med utgangspunkt i sosiale medier, der parter blir forsont selv om de har ulike synspunkter.

– Jeg kan ikke leve om jeg har noe uoppgjort – om noe må rettes opp, vil jeg gjøre det. Så om jeg har gjort noe galt, vil jeg fikse det. Det må jeg. Det er sånn jeg fungerer, sa Franco.

Tirsdag var Franco også på National Board of Review Annual Awards-gallaen i New York, der han delte ut pris. Samme dag ble det også kjent at The New York Times kansellerte arrangementet med Franco som skulle gått av stabelen onsdag.

«Arrangementet var ment å handle om hvordan filmen «The Disaster Artist» ble laget. Men kontroversen rundt de nylige beskyldningene tatt i betraktning, er vi ikke lenger komfortable med å fortsette i den retningen,» sier en talsperson for NY Times i en uttalelse til ET.