BYGGER HYTTE: I vannkanten ved Langvann bygges det noe som kan se ut som en hytte. Her er det ikke lov å bygge. Foto: Tore Kristiansen

Spekulerer på James Bond til Hakadal

Det er ikke bekreftet at James Bond følger i fotsporene til «Kjerringa med staven», men det er mange indikasjoner på at actionhelten i nær fremtid vil befinne seg «høyt oppi Hakadalen».

Publisert: 22.02.19 13:31 Oppdatert: 22.02.19 14:03







Det rigges til et stort filmsett i Hakadal utenfor Oslo, hvor hemmeligholdet ligger tett rundt prosjektet.

For ved Langvann i Nittedal, innenfor markagrensen, er det satt opp et bygg som tilsynelatende etter det VG har klart å få rede på skal være et filmsett.

Lokalavisen Varingen skriver at mange i lokalbefolkningen spekulerer i om det er her deler av den 25. James Bond-filmen skal spilles inn:

Den norske stat bidrar med 47 millioner norske skattekroner til innspillingen av filmen, gjennom insentivordningen til Norsk filminstitutt. Forutsetningen er at deler av filmen spilles inn i Norge.

På plass i Langvann er det ifølge VGs observasjoner et stort rigg. Det bygges en hytte, og det er brøytet en stor åpen plass som kan fungere som en parkeringsplass for opp mot anslagsvis hundre biler, eventuelt en rekke lastebiler.

Ifølge lokalavisen får folk som ferdes på stedet beskjed om å «passe sine egne saker», og VGs fotograf observerte vakter fra sikkerhetsselskapet ProSec på stedet - flere kilometer inn i marka.

AVSTENGT: Seks-syv kilometer inn fra Hakadal Verk er det store byggearbeider i gang. Området inn er stengt av. Foto: Tore Kristiansen

Selv om Filminstituttet har gitt penger, har ikke Bond-produsentene selv bekreftet hvor filmen skal spilles inn. Tradisjonelt lar de nemlig det bli avslørt på en storstilt pressekonferanse rett oppunder innspillingsstart, for å skape mest mulig blest om filmen.

Beskjeden fra filmselskapet SF er fortsatt at Norge er «et av stedene som vurderes for innspillingen».

En kilde VG har snakket med sier imidlertid at produksjonsselskapet Pinewood skal ha sett på Langvann som et mulig sted å filme.

VG har forsøkt å få kontakt med Per Henry Borch, som står som søker på søknaden til Bond-filmen hos NFI, uten hell.

Nittedal kommunes informasjonssjef Kristian Westgård sier «ingen kommentar» når VG ringer ham for å høre hva som foregår på Langvann. Han vil heller ikke svare på hvorfor han ikke kan si noe om saken.

Westgård sier han er i ferd med å sende ut svar på henvendelser om innsyn i prosessen.

STOR PARKERINGSPLASS: Det er anlagt en provisorisk P-plass for mange biler i tilknytning til hyttebyggingen. Foto: Tore Kristiansen

Overfor Varingen sier eiendomssjef Per Einar Eriksen i Løvenskiold og Vækerø, som eier eiendommen, at de har hentet inn alle nødvendige tillatelser.

– Vi har inngått en avtale med en kunde som ønsker å drive en form for aktivitet av midlertidig karakter i dette området. Mer kan jeg ikke opplyse om, sier han til Varingen.

Beløpet fra insentivordningen skal dekke 25 prosent av produksjonskostnaden i Norge. Det vil si at nesten 200 millioner kroner skal legges igjen i Norge.

Ifølge James Bond-ekspert Morten Steingrimsen er det nok til én sekvens.

– Jeg vil tro vi får en scene på syv til ti minutter fra Norge, sier Steingrimsen, som allerede har fått mange e-post fra fans fra utlandet om hvor filmen skal spilles inn i Norge.

– Selv om hele «Snømannen» ble spilt inn her, og deler av «Mission:Impossible», så mener jeg dette utvilsomt er den største filminnspillingen i Norge siden Star Wars-filmen «The Empire Strikes Back» spilte inn en scene på Finse i 1979.

VG har etter å ha sett bilnummer på stedet funnet ut at en norsk filmarbeider som har vært med på flere store norske produksjoner er i arbeid på Langvann i Hakadal.

Han vil ikke kommentere noe overfor VG.

– Jeg tror jeg legger på, så får du prøve noen andre, sier han.

Det samme sier en annen filmarbeider som VG erfarer skal være med på produksjonen.

– Her er det dessverre taushetsplikt hele veien. Beklager.

Det er fra før kjent fra offisielt hold at innspillingen skal starte 4. mars i Pinewood Studios.