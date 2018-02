HOVEDROLLEINNEHAVER OG REGISSØR: Andrea Berntzen spiller hovedrollen som 18-årige Kaja i «Utøya. 22. Juli». Erik Poppe har regi. Foto: Solberg, Trond

Film følger Utøya-terroren minutt for minutt

Publisert: 14.02.18 16:13 Oppdatert: 14.02.18 17:24

FILM 2018-02-14T15:13:46Z

Fem dager, hvor alt som skjer i filmen ble tatt opp hver eneste dag. Slik ble «Utøya. 22. juli» spilt inn.

Regissør Erik Poppe, produsentene, og skuespillerne fra «Utøya. 22. Juli» hadde pressekonferanse tirsdag for filmen før de drar til Berlin og deltar i hovedkonkurransen under filmfestivalen der.

Pressekonferansen ble arrangert i Oslo før noen i pressen har fått se filmen. De eneste som har sett filmen til nå, er pårørende etter terroraksjonen, som alle fikk tilbud om å se filmen på forhånd.

På pressekonferansen fortalte regissør Erik Poppe om metoden han brukte for å spille inn filmen.

– Alt ble gjort i «one take». Det var en tagning hver dag. Å bryte det opp ville gjort det umulig å i best mulig grad få skuespillerne inn i «boblen», og spille inn så uavbrutt som mulig, forklarte regissøren.

Han fikk dermed fem «like» dager med opptak, og han valgte til slutt ut torsdagen i innspillingsuken som det som ble filmen.

Syntes det var for tidlig

På pressekonferansen deltok også mange av ungdommene som spiller i filmen, utelukkende ukjente fjes for de fleste. Andrea Berntzen spiller 18-åringen Kaja, en fiktiv rollefigur. Hun innrømmer at hun var i tvil om hun skulle takke ja til rollen.

– Personlig syntes jeg det var for tidlig med en film om dette. Så tenkte jeg at jeg ikke ville få noen rolle uansett, men endte til slutt blant de tre siste. Da fikk jeg et reginotat fra Erik Poppe, hvor det stod at fokuset skulle være på ofrene. Det overbeviste meg.

Regissøren har også valgt å ha med en svært begrenset rollefigur basert på massemorderen Anders Behring Breivik.

– Han blir i filmen fremstilt slik han ble opplevd av noen av ungdommene. En som angriper på avstand. Det ville være like feil ikke å vise ham i det øyeblikket.

Skuespilleren som spilte Breivik var imidlertid ikke til stede på pressekonferansen

– Den rollen er ikke stor, jeg vil egentlig ikke kalle det en rolle.

Fokuserer på ofrene

Filmselskapet Paradox har holdt en svært lav medieprofil på filmen, og lite har til nå vært kjent om innholdet. I pressemateriellet fra filmselskapet Paradox står det blant annet:

Mye av det som har vært skrevet og sagt i media har handlet om terroristens manifest, dom, soningsforhold og navnebytte. Med spillefilmen UTØYA 22. JULI har regissør Erik Poppe ønsket å beskrive ungdommens kamp for å overleve det ubegripelige, og bringe oppmerksomhet tilbake til ofrene (...)

Flere dokumentarer har tatt opp hendelsene 22. juli med utgangspunkt i ofrene, og det er skrevet og rapportert i aviser en lang rekke saker og spesialer med fokus på ofrene. Erik Poppe sier han ikke mener at det utelukkende har vært fokusert på gjerningsmannen, og sier mye av det han har sett av dokumentarer har vært veldig bra. Han mener likevel at hans fiksjonsutgangspunkt gir større muligheter.

– Det kan fortelle en mer sannferdig historie om hva som skjedde på øya. En dokumentarfilm kan ta utgangspunkt i noen få historier, og skildre disse. Men opplevelsene der ute, det kan ikke en dokumentar skildre. Det er spillefilmens fortrinn, sier han til VG.

Han sier han ikke vil kommentere om det som skjedde er skildret nok allerede.

– Slik det er markedsført kan man få inntrykk av at det er nå fokuset skal tilbake til ofrene?

– Jeg vil egentlig si det sånn at nå som filmen og de andre filmene er laget, så kommer dette opp, og det er med på å fylle funksjonen med å få fokuset tilbake. Så vil filmen i seg selv se om den kan forsterke dette ytterligere.

– Men jeg vil si at bildet av 22. juli i lang tid har handlet om noe annet. Ikke at vi har glemt det, men at det ligger så langt i bakgrunnen.

– Brutal måte å fortelle historien

Han sier det er en veldig spesiell film å markedsføre, i og med at så mange er berørt. Derfor har de bevisst holdt en lav medieprofil, og Poppe sier de varsler de berørte hver gang de vet det kommer medieoppslag om filmen. Han sier han ikke vil bli sitert på at «mange nok skal se filmen» da VG spør ham om det, og forklarer:

– Denne filmen er laget på en helt annen måte. Her er ikke målet at flest mulig mennesker skal se den, men at de som ikke kjenner historien og de som trenger å bli minnet på den, skal se den. Men vi har ingen kampanje eller strategi.

AUF uttrykte tidlig skepsis til prosjektet, da det ble kjent.

– En film tror jeg er den mest brutale måten en historie kan bli fortalt på. På den andre siden må dette komme på et eller annet tidspunkt så vi vil ikke protestere, sa AUF-leder Mani Hussaini til VG i juni i fjor.