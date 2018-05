BLIR TATT I MOT I HJEMLANDET: Roman Polanski presenterte sin nye film «Based on a True Story» i Krakow i Polen tidligere denne uken. Foto: STR / TT NYHETSBYRÅN

Polanski (84) protesterer mot utkastelse fra Oscar-Akademiet

Publisert: 04.05.18 13:54

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FILM 2018-05-04T11:54:21Z

Regissøren blir ikke lenger en del av det gode selskap. Roman Polanski (84) har varslet at han vil anke avgjørelsen.

Akademiet hiver ut Roman Polanski fra film-Akademiet, og Bill Cosby blir strippet for æren han tidligere har blitt tildelt, han har selv ikke vært medlem av Akademiet.

Det kommer fram i en uttalelse fra Akademiet sendt ut sent i går, melder flere amerikanske medier.

Et flertall av medlemmene har bestemt at de to har brutt regler for anstendig oppførsel og respekt.

Bomben denne uken : Cosby funnet skyldig - risikerer 30 års fengsel

Bill Cosby, som ble dømt for seksuelle overgrep tidligere i uken, var æresmedlem i TV-akademiets «Hall of Fame» siden 1992, men alle spor og referanser til komikeren blir nå fjernet, inkludert en byste av ham ved Hall of Fame Plaza, melder Deadline.com.

Roman Polanski har vært medlem i 40 år, selv om han har bodd i eksil. Han har sågar vunnet Oscar for beste regi i 2003, til stående ovasjoner uten at han selv var tilstede.

Polanski: Møtt av rasende toppløs-demonstranter

Hans advokat Harland Braun har varslet at de vil påklage avgjørelsen siden Polanski ikke har fått muligheten til å gi noen forklaring.

– Vi ønsker en ordentlig prosess. Det er vel ikke for mye forlangt av Akademiet, sier han til Vanity Fair.

Braun sier at det var meningen Polanski skulle få beskjed, og ti dager på å forberede et svar. Svaret skulle også inneholde uttalelse fra Samantha Grier, som Polanski ble siktet for å dope ned og voldta da hun var 13 år i 1977.

– Det er sjokkerende at de er så lite fair. Vi vil prøve å sette oss ned med dem og si: «Hei, folkens, følg reglene», sier advokaten til Vanity Fair .

Polanski har hatt en arrestordre på seg i USA siden 1978.

Akademiet innførte nye regler for oppførsel blant medlemmene i januar, etter at Harvey Weinstein ble kastet ut i oktober som følge av de mange anklagene om seksuell trakassering.