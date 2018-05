BLE PLAGET: Sandra Bullock fikk ikke fred fra den ukjente mannen, som senere ble tiltalt og dømt for å plage henne. Foto: Mario Anzuoni / X90045

Sandra Bullock-stalker død etter politijakt

Publisert: 03.05.18 08:11 Oppdatert: 03.05.18 08:31

Mannen som er dømt for å plage den amerikanske skuespilleren skal ha tatt sitt eget liv etter en situasjon med LA-politiet.

Det melder flere amerikanske medier torsdag morgen. Politiet har ikke gått ut med navnet, men bekreftet at de rykket ut til adressen hvor Joshua James Corbett bor, mannen som er dømt for å ha plaget Sandra Bullock.

Det var mistanke om at Corbett hadde brutt vilkår for prøveløslatelse som gjorde at de rykket ut, skriver People.com.

Corbett skal ha barrikadert seg i huset sitt, og spesialstyrker ble tilkalt grunnet frykt for angrep mot polititjenestemennene. Etter en fastlåst situasjon tok mannen sitt eget liv.

Corbett ble dømt til fem års prøvetid for å ha plaget Bullock og brutt seg inn hos henne i 2014.