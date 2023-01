JUBEL: Slik så det ut da «Nattrikken» ble lest opp som Oscar nominert. Bak, fra venstre: komponist Morten Rognskog, produsente Heidi Arnesen og produsent Gaute Lid Larssen. Foran: skuespiller Sigrid Husfjord.

Her feirer de Oscar-nominasjonen for «Nattrikken»

Da tre av de fem nominerte var lest opp, begynte Oscar-håper å svinne for hovedrolleinnehaver Sigrid Husjord. Så kom den fjerde.

– Utrolig kult. Veldig gøy og vilt. Fantastisk, sier skuespiller Sigrid Husjord (44) fra Harstad.

Hun og resten av teamet bak kortfilmen «Nattrikken» skrev seg tirsdag inn i norsk Oscar-historie.

12. mars kan de få en Academy Award for «Night Ride», som den er titulert på engelsk, i kategorien «Best Live Action Short Film».

– Altså, jeg hadde en god følelse. Men da de hadde lest opp nummer tre tenkte jeg bare «nei, OK, ja, ja».

Så ble det klart at «Nattrikken», ved regissør Eirik Tveiten og produsent Gaute Lid Larssen, var i det gode selskap.

– En styrke

Husjord er usikker på om hun får kommet seg Dolby Theatre i Los Angeles i mars, siden hun har forestillinger planlagt til og med dagen før utdelingen.

«Nattrikken» hadde premiere allerede sommeren 2020, og lanseringen ble ifølge Husjord preget av at samfunnet var nedstengt da.

Siden har den blant annet vunnet pris ved Tribeca-festivalen i New York, i 2022.

– Det tror jeg var en styrke for å bli sett videre i Amerika og komme dit vi er nå, mener Husjord, som ikke vil spekulere for mye i hva en eventuell Oscar-seier vil bety.

– Man håper jo at det skal bli oppmerksomhet på de som er med, da! Jeg tror i hvert fall at regissøren vil få litt blest rundt seg og få muligheten til å lage en spillefilm.

