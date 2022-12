IKON: Kirstie Alley, her i Los Angeles i 2007.

Kirstie Alley er død etter kreftsykdom

Filmstjernen, som har vunnet både Emmy og Golden Globe, ble 71 år gammel.

Nyheten kom natt til tirsdag norsk tid.

«Til alle våre venner fra fjern og nær rundt om i verden. Vi er lei oss for å fortelle at vår utrolige, flotte og kjærlige mor har gått bort etter en kamp mot kreft, som nylig ble oppdaget», skriver barna hennes True og Lillie Parker på Hollywood-veteranens egen Instagram.

«Hun var omgitt av sin nærmeste familie og kjempet med stor styrke. Så ikonisk som hun var på skjermen, var hun en enda mer fantastisk mor og bestemor», skriver de under et bilde av sin berømte mamma.

Det er ukjent hvilken type kreft Alley har hatt. Men det skal altså ikke ha vært lenge siden den ble oppdaget.

De etterlatte ber om respekt for privatlivet i denne tunge tiden.

«Vi takker for kjærlighet og bønner», skriver barna.

Holdt sykdommen skjult

Alley innviet ikke offentligheten i sykdomsprosessen.

Så sent som i vår var hun blant deltagerne i amerikanske «Maskorama» og i september la hun ut en spøkefull videopost til sine 216.000 følgere på Instagram.

2019: Kirstie Alley på en premiere i Los Angeles.

John Travolta med hyllest

Flere hyller Alley på sosiale medier, blant andre hennes venn og tidligere medskuespiller John Travolta (68).

«Kirstie var et av de mest spesielle forholdene jeg noen gang har hatt. Jeg elsker deg Kirstie. Jeg vet at vi vil se hverandre igjen», skriver han på Instagram.

Kirstie Alley og John Travolta spilte sammen i filmen «Se hvem som snakker nå» fra 1993.

En rekke andre stjerne uttrykker også sin sorg over Alleys død.

«En nydelig sjel har gått bort», skriver skuespiller Tim Allen (61) på Twitter.

Filmstjernen Jamie Lee Curtis (64) skriver på Instagram at dette er «triste nyheter»:

«Jeg har akkurat hørt at Kirstie Alley har gått bort. Hun var en var en fantastisk komiker i «Scream Queens» og en vidunderlig mammabjørn i det virkelige liv.»

Skuespillerkollega Kristin Chenoweth (54) har delt bilde av seg og Alley.

«Jeg elsker deg, Kirstie. En dag skal vi ses igjen. Jeg kan ikke fatte at du er borte», skriver hun på Instagram.

Kollega Ever Carradine (48) skriver på Twitter at hun «ikke har snakket med Alley på evigheter», men at hun ønsker å takke henne for at hun hjalp henne med å få fart på karrieren.

«Hun sa til meg hver dag på settet til «Veronica’s Closet» at jeg var morsom, og jeg trodde på henne. Hun arrangerte de beste festene», skriver Carradine.

Countrystjernen Travis Tritt (59) skriver at han er «trist og sjokkert» over nyheten om Alleys død.

Kirstie Alley høstet en rekke priser opp gjennom karrieren – ikke minst for rollen som Rebecca Howe i serien «Cheers», som gikk fra 1987 til 1993.

Alley fikk både en Emmy og en Golden Globe i 1991 for rollen som Rebecca.

1 / 3 Kirstie Alley sammen med Ted Danson i 1991, da hun vant Golden Globe. Alley poserer ved sin egen stjerne på Hollywood Walk of Fame i 1995. I 2011 debuterte hun som modell under moteuken i New York. forrige neste fullskjerm Kirstie Alley sammen med Ted Danson i 1991, da hun vant Golden Globe.

Senere spilte hun i komiserien «Veronica's Closet» som hun fikk Emmy- og Golden Globe-nominasjoner for.

Hun spilte også i TV-komedien «Kirstie», som hadde premiere på slutten av 2013. Serien fikk kun én sesong.

Alley hadde en rekke filmroller i løpet av karrieren, blant dem i 90-tallskomedien «Se, han snakker», og i oppfølgerne «Se, hun snakker også» og «Se hvem som snakker nå».

Hun var gift og skilt to ganger.