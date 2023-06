ÅPNER OPP: Elliot Page kommer med flere avsløringer i sin nye biografi, melder People Magazine. Romansen med skuespillerkollega Kate Mara er en av dem.

Elliot Page: Avslører forhold til Kate Mara

Transpersonen og den Oscar-nominerte skuespilleren kommer med avsløringen i sin kommende biografi.

Det er People Magazine som har snakket med en åpenhjertig Page i forbindelse med hans biografi «Pageboy».

Elliot Page (36) – tidligere Ellen Page – ble Oscarnominert for beste kvinnelige skuespiller for «Juno» i 2008, men er de siste årene kanskje mest kjent fra Netflix-serien «The Umbrella Academy».

Romansen med skuespillerkollega Kate Mara stammer ifølge Page selv fra da de møtte hverandre under innspillingen av 2014s «X-Men: Days of Future Past».

– Jeg tror at mitt forhold, eller hva man skal kalle det med Kate, sterkt tilkjennegir en viss dynamikk som jeg stadig vekk finner meg selv i – at jeg faller for noen som ikke er helt tilgjengelig. Det tror jeg gjelder mange av oss, sier Page.

– Jeg tror at mitt forhold, eller hva man skal kalle det med Kate, sterkt tilkjennegir en viss dynamikk som jeg stadig vekk finner meg selv i – at jeg faller for noen som ikke er helt tilgjengelig. Det tror jeg gjelder mange av oss, sier Page.

Kate Mara var på dette tidspunktet i et annet forhold, med Max Minghella, også han skuespiller.

GODE VENNER: Kate Mara og Elliot Page har fremdeles et godt forhold til hverandre.

Forholdet skal ha oppstått rett etter at Elliot Page kom ut av skapet som homofil.

Han forteller at Mara har lest boken, og at de i juni skal kommer til å dukke opp sammen på en bokmesse i Los Angeles. De to er fremdeles nær hverandre, røper han.

– Jeg tror at den kjærligheten og omsorgen vi har for hverandre er sin egen, helt spesielle ting, sier Elliot Page til People Magazine.

Se traileren til «Juno» der Elliot Page - den gang Ellen Page - ble Oscar-nominert:

Se traileren til «Juno» der Elliot Page - den gang Ellen Page - ble Oscar-nominert:

