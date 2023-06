FILMSTJERNE: Sharon Stone under «Raising Our Voices» i Los Angeles nylig.

Sharon Stone sier Hollywood droppet henne etter hjerneblødning

Sharon Stone (65) tar et skikkelig oppgjør med egen bransje.

«Basic Instinct»-skuespilleren var vertinne under Hollywood Reporters «Raising Our Voices»-galla i Los Angeles i forrige uke.

Der forklarte Stone at hun med bakgrunn i det store helsesmellen for 22 år siden, tilhører en av mangfoldsgruppene.

– Jeg ble rammet av et slag i 2001. Hjernen min blødde i ni dager. Jeg brukte de neste syv årene på å bli frisk og har ikke hatt en jobb siden, sa hun fra talerstolen, ifølge Hollywood Reporter.

– Ute i 20 år

Stones hjerneblødning hjerneblødningHjerneblødning er en type hjerneslag som skyldes at en blodåre sprekker på grunn av sykdom i blodåreveggen. ble omtalt av alle de store mediene den gangen også VG.

Stone betrodde under «Raising Your Voices» at hun helst ikke ville snakke om det da det skjedde.

– Du vet, hvis noe galt skjer med deg, så er du ute. Noe galt skjedde med meg, og jeg har vært ute i 20 år. Jeg har ikke hatt jobber, sa hun til forsamlingen.

SIGNATURROLLE: Sharon Stone som Catherine Tramell i «Basic Instinct» i 1992.

Stone peker på at hun var «en veldig stor filmstjerne» i sin tid, og at hun «knuste glasstaket med toppen av hodet sitt flere ganger».

Hollywood Reporter har lagt ut deler av Stones tale på TikTok:

At hun ikke har jobbet, er imidlertid en sannhet med modifikasjoner. For selv om Stone ikke har hatt noen stor suksess som skuespiller de siste årene, så har hun figurert i flere TV-serier, blant annet «Mosaic» i 2018 og «The Flight Attendant» i 2022.

– Antiwoke-tull

Stone snakket på gallaen om at mangfold omfatter så mye, alt fra en kroppslig skade til farge på huden.

– Hvis du skiller deg ut, må du kreve din plass i denne bransjen. Og vi er her for å heve stemmen for deg, sa hun.

Stone opplyste at hun de siste 20 årene jobbet for Verdens helseorganisasjon og for FN.

– Det er viktig for meg at mangfold ikke viskes bort av dette antiwoke antiwokeAntiwoke er reaksjoner på det som mange oppfatter som fordreid og overdrevet fokus på identitet og anerkjennelse, gjerne spørsmål om rase og kjønnsidentitet, ifølge professor Torkel Brekke ved OsloMet.-tullet i nasjonen vår.

POSERTE SAMMEN: Latinstjernen Eva Longoria (t.v.) og Sharon Stone under «Raising Your Voices».

Begrepet «woke» betyr å være oppmerksom på og kritisk til sosial forskjellsbehandling. «Antiwoke» brukes om dem som er kritisk til «woke», og som mener «woke» innebærer overdrevet fokus på politisk korrekthet.

Fem år etter slaget var Stone vertinne for Nobels fredspriskonserten i Oslo – se VGTV fra den gangen:

