«HVA SKJER MED MEG?»: Eli Müller Osborne i «Vikingulven».

Filmanmeldelse «Vikingulven»: Billig og blid

Gi ungdommen B-film før den gode smak tar dem.

SKREKKFILM

«Vikingulven»

Norge. 15 år. Regi: Stig Svendsen

Med: Eli Müller Osborne, Liv Mjönes, Sjur Vatne Brean, Vidar Magnussen, Mia Fosshaug Laubacher

Thale (Eli Müller Osborne) og familien hennes – mamma Live (Liv Mjönes), stefar Arthur (Vidar Magnussen) og lillesøster Jenny (Mia Fosshaug Laubacher, veldig god!) – har flyttet fra hovedstaden til Nybo kommune (fiktiv, men den minner noe innmari om Notodden).

Ungdommene der holder på med ting vi har lært av «Rådebank» at ungdommer i Telemark holder på med: De går med caps, hører på harry rock og mobber Oslo-folk. De smugdrikker også, og en kveld blir Thale med, etter å ha blitt invitert av Jonas (Sjur Vatne Brean).

LITEN TID TIL ROMANTIKK: Sjur Vatne Brean og Eli Müller Osborne i «Vikingulven».

Fremme ved vannet i skogen, der drikkingen skal finne sted, blir Jonas tatt til side av Elin Gran (Silje Øksland Krohne). Thale følger etter. Så kommer det et sjokk ut av skogen: En stor, blodtørstig ulv. Den tar Elin. Også Thale blir bitt. Alt går så fort at ingen av dem rekker å registrere hva det er som skjer.

Mor Live er politimann, og må selv etterforske saken, sammen med den tafatte kollegaen Eilert (Øyvind Brandtzæg). Hun mistenker et rovdyr. Det hun ikke kan vite, er at det ikke bare er snakk om en ulv, men selveste vikingulven – et beist som ble brakt til Norge i 1050, og som kun kan uskadeliggjøres med sølvkuler.

Live tar kontakt med «Norges fremste rovdyrekspert», William, spilt av Arthur Hakalahti. Han er besynderlig ung til professor og ekspert å være. Kanskje er det derfor han så raskt kaster vitenskapen til side, og begynner å spekulere i om vi har med en varulv å gjøre.

UNG EKSPERT: Arthur Hakalahti dissekerer i «Vikingulven».

En enarmet særling i nærmiljøet, som snakker en merkelig type svorsk, Lars Brodin (Ståle Bjørnhaug), er for lengst overbevist. Han har på frilansbasis jaktet beistet i mange år, og viser seg snart å være den sanne eksperten på området.

Det beste i «Vikingulven» er de få, men følelsesladde scenene mellom søstrene Thale og Jenny. Regissør Stig Svendsen («King’s Bay», 2017) får aldri dreis på tenåringsdramaet eller romansen mellom førstnevnte og Jonas, og velger i lange perioder å fokusere vel så mye på de voksne som ungdommene.

BRUK SØLVKULEN!: Liv Mjönes i «Vikingulven».

Han får ikke all verden ut av actionsekvensene heller, i hvert fall ikke inntil det siste, klart brukbare klimakset.«Vikingulven» (produsert av Ellen Alveberg og ringreven John M. Jacobsen) har tilsynelatende vært nødt til å ta til takke med et begrenset budsjett. Det merkes. Mesteparten av ressursene er gått med til en ålreit digital ulv, tjukk sminke, ille tilredte lik og en busskrasj i en tunnel.

God film? Spennende? Det ville være å ta i. Men det er ålreit at norske kids får sjangerfilm på eget språk. «Vikingulven» er dårlig på en tilforlatelig måte.