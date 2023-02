HOLLYWOOD-STJERNE: Megan Fox, her på en premiere i New York i fjor sommer.

Megan Fox: − Dere må legge denne historien død

Etter en tid med intense spekulasjoner rundt brudd mellom Megan Fox (36) og Machine Gun Kelly (32), tar Fox til orde.

Og det gjør hun med comeback på Instagram – en drøy uke etter at hun slettet alle bilder av forloveden og deretter deaktiverte hele kontoen.

I skrivende stund har Fox 20,8 millioner følgere på plattformen, mens hun selv ikke følger noen – heller ikke Machine Gun Kelly.

Hollywood-stjernen sier ikke noe om hvor hun står i forholdet til musikeren, men hun benekter ryktene om utroskap.

«Det har ikke vært noen tredje part innblandet i dette forholdet på noen som helst måte. Det inkluderer, men er ikke begrenset til, faktiske mennesker, direktemeldinger, AI-bots AI-botsAI står for kunstig intelligens, og med bot menes robot. eller overnaturlige demoner», skriver hun i et innlegg sent søndag kveld norsk tid.

Innlegget er det eneste på profilen, for alt annet er fjernet (artikkelen fortsetter under):

Fox skriver videre:

«Selv om jeg hater å robbe dere for tilfeldige, grunnløse nyhetsartikler, som hadde vært riktigere skrevet av en ChatGPT ChatGPTChatGPT står for Chat Generative Pre-trained Transformer, en chatbot utviklet av forskningsforetaket som retter seg mot kunstig intelligens., så må dere legge denne historien død og la alle disse uskyldige personene få fred nå».

Hun runder av med et rosa hjerte og en emoji med foldede hender.

36-åringen har stengt muligheten for å kommentere under innlegget.

STJERNEPAR: Machine Gun Kelly og Megan Fox på Billboard Music Awards i Las Vegas i fjor.

Rykteflommen som har herjet i sosiale medier og blitt omtalt av en rekke tradisjonelle medier, startet med at Fox siterte en låttekst fra Beyoncé.

Dette ble tolket som et hint om at Colson «Machine Gun Kelly» Baker hadde vært utro. Det gjorde ikke spekulasjonene mindre at hun sluttet å følge forloveden og slettet alle bildene av ham.

Kvinnelig kollega tar avstand

I forrige uke gikk managementet til Sophie Lloyd (26), en av Machine Gun Kellys gitarister, ut og benektet at hun har hatt et forhold til Machine Gun Kelly.

– Sophie Lloyd er en profesjonell, anerkjent musiker som helt unødvendig har blitt dratt inn i dette basert på grunnløse beskyldninger i sosiale medier, lød det i en kunngjøring til Page Six.

Før hun slettet Instagram-kontoen sin, kommenterte Fox selv under en melding der en person skrev at «han trolig hadde vært sammen med Sophie».

«Kanskje det var jeg som var med Sophie», lød det fra Fox, som også la ved et flammeikon.

Machine Gun Kelly har selv forholdt seg helt taus.

Fox og Machine Gun Kelly har vært kjærester siden våren 2020. De møttes under innspillingen av filmen «Midnight in the Switchgrass» i nettopp Puerto Rico året før. De forlovet seg i januar i fjor.