ÉN VERDEN ÅPNES, EN ANNEN LUKKES: Frankie Corio og Paul Mescal i «Aftersun».

Filmanmeldelse «Aftersun»: Sommeren med pappa

En praktfull debut.

DRAMA

«Aftersun»

Premiere på kino fredag 17. februar

Storbritannia/USA. 12 år. Regi: Charlotte Wells

Med: Paul Mescal, Frankie Corio, Brooklyn Toulson, Celia Rowlson-Hall

Den unge skotske regissøren Charlotte Wells har fått utmerket uttelling for debut-langfilmen sin. 158 nominasjoner og 59 seire på diverse festivaler og prisutdelinger, leser jeg her (inkludert slike vi har hørt om: BAFTA, Cannes), og én på den vi hører mer om enn alle de andre til sammen: En Oscar-nominasjon for «beste mannlige hovedrolle».

La det være sagt at Paul Mescal fortjener nominasjonen. La det også være sagt at dersom verden var rettferdig, og det var god takt og tone å nominere 13 år gamle jenter til Oscar-statuetter – vel, da hadde Frankie Corio fått en også. Mescal er uhyre god i denne sterke, nært inntil uforglemmelige filmen. Corio er en åpenbaring.

PAPPAS ARMKROK: Frankie Corso og Paul Mescal i «Aftersun».

Far Calum Aaron (Mescal) og datter Sophie Lesley (Corio) er på ferie i Tyrkia. På en såkalt all-inclusive resort av nokså slitent kaliber; et sånt sted der et gult armbånd kan gi deg gratis tilgang til alt hjertet måtte begjære.

Om jeg skal gjette året, vil jeg tippe 1999 eller 2000. Det hører man på musikken, og det skjønner man av den ganske dårlige kvaliteten på hjemmevideoene som Calum og Sophie spiller inn, og som den voksne Sophie (Celia Rowlson-Hall) har tatt frem fra glemselen for å se på i nåtid.

Beveggrunnen kan være at Sophie selv er blitt mamma. Og at hun med det føler på et behov – atter igjen, sikkert – for å prøve å forstå pappaen hun aldri fikk anledning til å bli kjent med som voksen. Lete etter ledetråder i en gåte som aldri kan oppklares. «Aftersun» staver det ikke ut i klartekst. Men det synes klart at denne ferien var den siste gangen Sophie så faren sin.

PÅ KNIVSEGGEN: Paul Mescal i «Aftersun».

Selve turen forløper tilsynelatende uten den helt store ytre dramatikken. Calum og Sophie har det stort sett veldig bra sammen. «Du kan snakke med meg om alt, alltid», sier faren til datteren da han får vite at hun for første gang har kysset en gutt. «Jeg har gjort alt».

Sophie er 11, og har ikke gjort så mye ennå. Men hun er i ferd med å bli uhyre nysgjerrig. Jentungen er i en prepubertal fase, hun er en tween, og er fascinert av alt de voksne holder på med. Interessert i hva det er pappa drikker. Interessert i hud, og å se på de litt eldre ungdommene kline med hverandre.

Det er ikke så godt å si hva det er som tynger faren hennes. Men noe er det. Ikke det å være far, sannsynligvis – selv om han må ha vært veldig ung da Sophie ble født (det hender de blir tatt for å være bror og søster).

Vi aner at arbeidslivet ikke går på skinner: Han tilbyr seg å kjøpe ting til Sophie, hvorpå hun må minne ham på at han ikke har råd (det gjør ikke noe). Han vegrer seg for å reise tilbake til byen der Sophie og moren hennes fremdeles bor, Edinburgh i Skottland. Han krysset tilsynelatende Rubicon da han i sin tid flyttet til London.

BARNDOMMENS BLÅ HIMMEL: Paul Mescal i «Aftersun».

Calum er opptatt av tai chi og meditasjon, og det er fristende å tenke på ham som en fyr som en gang, tidligere på det løsslupne 1990-tallet, hadde mye moro. Og som nå, når livet er blitt stille, har begynt å tenke at det aldri kan bli godt eller gøy igjen.

«Aftersun» er utrolig godt observert. Bare følelser, knapt noen handling i normal forstand. Vi lærer oss å lese Calum og Sophie. Vi lærer oss å forstå (så langt det er mulig) det intime far og datterforholdet. Vi lærer oss å frykte den samme butte, dustete, helt ubrukelige tomhetsfølelsen som Sophie har vært nødt til å føle på i de 20 årene som er gått.

Regissør Wells har kalt filmen en «emosjonell selvbiografi». Hun håndterer materialet på varsomt og attraktivt vis («Aftersun» er produsert av blant andre Barry Jenkins, som av og til svømmer i det noenlunde samme bassenget), og har et veldig godt øre for musikk. Blikket hennes for Sophies verden, som er i ferd med å åpne seg, er like våkent som det for Calums, som er i ferd med å lukkes.

LATE DAGER: Paul Mescal og Fankie Corio i «Aftersun».

Alle som har sett «Normal People» vet at Mescal kan kunsten å antyde stormende følelser bak et tappert smil. Og Corio er altså et absolutt funn, med et oppvakt, intelligent ansikt. Sammen er de en ren oppvisning i naturalistisk skuespill.

Wells skal visstnok ha testet 800 barneskuespillere før valget falt på den 13 år gamle skotten. Tid vel anvendt. Det er vanskelig å se for seg denne filmen uten Corio. «Aftersun» går rett i blodet på deg, og der blir den sittende.