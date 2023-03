«Helt super»-bråket: Direktør trakk seg

Gallapremieren til den norske filmen «Helt super» ble avlyst etter rasisme-anklager under Filmfestivalen i Berlin (Berlinalen). Nå har toppsjefen for denne avgjørelsen trukket seg fra sin stilling.

Det norske filmmiljøet, inkludert filmens regissør Rasmus Sivertsen, forsto lite da gallapremieren på «Helt super» i Berlin i februar ble stanset etter en klage fra den antirasistiske organisasjonen ARTEF (Anti-Racism Taskforce for European Film).

Klagen gikk ut på at «Helt super» inneholdt «stereotypiske fremstillinger av fargede mennesker», ifølge den danske avisen Berlingske Tidende som først skrev om saken.

Nå har saken tatt en ny vending; i et brev fra European Film Academy (EFA) til Norsk filminstitutt (NFI) opplyses det at én av tre direktører i ARTEF, Matthijs Wouter Knol, frivillig har trukket seg fra stillingen i ARTEF på grunn av en mulig interessekonflikt.

VG har selv sett brevet – datert 11. mars – der EFA opplyser at Wouter Knol trekker seg.

«I lys av den nylige forvirringen, og for å klargjøre EFAs offentlige posisjon, har direktøren for EFA, Matthijs Woulter Knol, tatt en personlig avgjørelse om å trekke seg med umiddelbar virkning fra sin administrative rolle som én av tre direktører i ARTEF og dens 9-medlemmer store styringsgruppe. Vi håper at enhver oppfatning av interessekonflikt med dette blir eliminert», heter det i brevet fra EFA.

Det var ARTEFs anklage om «stereotypiske fremstillinger av fargede mennesker» som fikk Berlinalen til å avlyse filmens gallapremiere og sende ut advarsler til alle med billetter til en senere visning. Der skrev festivalen at man er «blitt oppmerksom på at filmen kan bli fortolket annerledes enn regissøren hadde tenkt seg, og at filmens fremstilling av fargede mennesker kan bli oppfattet som stereotype».

– Jeg stiller meg uforstående til reaksjonen, uttalte regissør Rasmus Sivertsen i Qvisten Animation til VG i februar.

– Filmen er sett av 110.000 på kino i Norge, den vant publikumsprisen under juniorutgaven av Tromsø internasjonale filmfestival i høst og har blitt solgt til over 150 land, inkludert USA, uten av vi har fått noen reaksjoner, sa han.

FORTØRNET: Kreativ leder i Qvisten Animation Rasmus Sivertsen forsto lite da gallapremieren av «Helt super» ble stoppet under Berlinalen i februar.

Også Norsk filminstitutt (NFI) reagerte kraftig og sendte sist uke et krast brev til ARTEF – med kopi til et tyvetalls europeiske filmbransjeorganisasjoner – der de uttrykte dyp bekymring for konsekvensene saken kunne få for den kunstneriske friheten for filmskapere over hele Europa.

– Jeg er ikke overrasket over at Matthijs Wouter Knol trakk seg fra styringsgruppen i ARTEF, det var et første skritt i å klargjøre hva funksjonene til en organisasjon som ARTEF og European Film Academy er, sier direktør Kjersti Mo i NFI.

– Men vi forventer at det skjer mer enn dette, fordi det er helt vesentlig at fremtidige festivalers programmering skal kunne gjøres uten at de skal bli utsatt for – og gi etter for – press fra interessegrupper som vil hindre enkelte filmer fra å bli vist, fortsetter hun.

BEKYMRET: Direktør i Norsk filminstitutt, Kjersti Mo.

Kjersti Mo kaller det svært problematisk at ARTEF fikk stoppet gallapremieren til «Helt super» og søker nå videre dialog for å unngå at dette skjer igjen. Derfor blir dette også et tema i et større møte med de europeiske filminstituttene denne uken.

– Vi har fortsatt ikke fått svar på våre spørsmål i brevet om hva slags mandat styringsgruppen i ARTEF hadde til å kontakte Berlinalen i første omgang for å stoppe visningen av «Helt super», sier Kjersti Mo i NFI.

VG har sendt EFA flere tilleggsspørsmål rundt Matthijs Wouter Knols avgang, men foreløpig ikke fått svar.

