NOMINERT: Austin Butler, her på en pressekonferanse i Frankrike i fjor.

Austin Butler røper hvem han tar med til Golden Globe-gallaen

«Elvis»-skuespiller Austin Butler (31) tar med søsteren, og ikke kjæresten, til filmprisdrysset i Los Angeles neste uke.

Tirsdag er det duket for den årlige Golden Globe-utdelingen, og Butler kan vinne den ettertraktede statuetten for beste mannlige hovedrolle i drama for innsatsen i «Elvis».

Onsdag fikk «Entertainment Tonight» filmstjernen i tale, og de spurte ham da om hvem han velger som følge til seremonien.

– Jeg skal ta med søsteren min, uttalte Butler – og siktet ifølge nettstedet til storesøster Ashley Butler (37).

Altså blir det ikke kjæresten, modell Kaia Gerber (21), som skrider opp den røde løperen sammen med Butler. Filmstjernen skal ha forklart at det var «vanskelig å velge».

– Men hun er min eneste søster, så det blir fint å dra med henne.

Søsteren har fått være med på fetligheter også tidligere. I fjor delte Ashley Butler dette bildet etter en pressekonferanse for filmen i Memphis – og skrev at det var«en magisk helg, og at hun er veldig stolt av broren sin:

Butler har tidligere delt barnebilde av seg og søsteren på Instagram, der han beskriver henne som «den som har lært ham å knyte skolissene, vaske håret, bygge lego – og den beste søsteren han noensinne kunne ønsket seg».

«Elvis»-filmen kan i tillegg vinne Golden Globe-trofeet for beste filmdrama og beste regi (Baz Luhrmann).

Sammen på Oscar?

Kaia Gerber har imidlertid flere sjanser til å skinne sammen med kjæresten. 24. januar kunngjøres de nominerte til den gjeveste filmprisutdelingen av dem alle, nemlig Oscar.

Butler står nok på gjestelisten også der, uansett nominasjon eller ikke. Hvem han tar med som ledsager dit, gjenstår å se.

KJÆRESTER: Austin Butler og Kaia Gerber på premieren til «Elvis» i Cannes i mai i fjor.

Butler og Gerber bekreftet forholdet for offentligheten da de kysset hverandre foran pressefotografene under filmfestivalen i Cannes i fjor vår. Da hadde ryktene om søt musikk svirret i om lag et halvt år.

Gerber er datter til supermodell Cindy Crawford (56) og ektemannen Rande Gerber (60).

Austin Butler er for øvrig aktuell i TV-serien «Masters of the Air», et krigsdrama, som dukker opp på Apple TV+ i løpet av våren.

Under ser du filmtraileren til «Elvis»: