I RETTEN: Den amerikanske Hollywood-skuespilleren Kevin Spacey på vei inn i retten i London fredag.

Overgrepstiltalte Kevin Spacey om tilfeldig sex: − Gjør meg ikke til et dårlig menneske

Kevin Spacey (63) inntok vitneboksen i London fredag – og nektet blant annet for at det er hans «varemerke» å gripe tak i andre menns peniser.

Kortversjonen Hollywood-stjernen Kevin Spacey står tiltalt på 12 punkter for angivelige seksuelle overgrep mot fire menn i perioden 2001 til 2013.

Dette er den første rettsaken mot Spacey i England etter flere runder i USA.

Spacey nekter for at det er hans «varemerke» å gripe tak i menns peniser. Han hevder at han har hatt samtykkende sex med to av anklagerne, at det som skjedde med den tredje var «en misforståelse», og at den fjerde anklageren dikter opp alt.

På tross av de alvorlige anklagene fikk Spacey flere i rettssalen til å le under fredagens vitneavhør.

I fjor ble Spacey dømt til å betale over 300 millioner kroner i erstatning til «House of Cards»-produksjonsselskapet MRC for angivelige seksuelle overgrep i kulissene til Netflix-dramaet.

Overgrepsanklagene har kostet Spacey flere roller, og stormet rundt skuespilleren de siste årene, spesielt etter at Metoo-bevegelsen startet i 2017. Vis mer

Den amerikanske Hollywood-stjernen er tiltalt på 12 punkter. Anklagene gjelder påståtte overgrep mot fire menn i perioden 2001 til 2013.

Rettssaken er den første i England etter flere runder i USA.

Spacey anklages for å ha grafset på mennene, blant annet for å ha grepet tak i skrittet på tre av dem med voldsom kraft. Han er også tiltalt for verbal mishandling, samt for å ha dopet ned en av mennene.

Filmstjernen hevder at han har hatt samtykkende sex med to av anklagerne, at det som skjedde med den tredje var «en misforståelse» – og at den fjerde anklageren dikter opp alt.

Da Spacey fredag formiddag ble kryssforhørt av aktor Christine Agnew KC, fikk han spørsmål om «det å røske tak i skrittet på noen under første møte», er en vane han har.

– Nei, svarte 63-åringen ifølge Sky News.

En anklager hevder at Spacey tok så hardt tak i penisen hans at det var smertefullt, og en annen sier grepet var så voldsomt at «han nesten kjørte av veien».

På spørsmål om grafsing i skrittet er «hans varemerke», svarte Spacey:

– Det er uttrykket «grafse eller røske noen i skrittet», jeg protesterer mot.

Skuespilleren uttalte fredag at han kan ha befølt en av anklagerne, men at det i så fall var snakk om «kjærlig berøring».

Spacey forklarte for øvrig at det å ta på en persons edle deler, «generelt ikke er et første fremstøt» overfor en annen person.

RETTSTEGNING: Aktor Christine Agnew KC kryssforhører Kevin Spacey fredag.

De alvorlige anklagene til tross, Spacey skal ha fått mange i rettssalen til å le da han fikk spørsmål fra aktor om «han har følt seg ensom og gjort seksuelle fremstøt» overfor andre mennesker.

– Velkommen til livet, lød svaret.

Og da han ble spurt om han liker «å ta seksuell risiko», responderte Spacey med at han «er veldig åpen om at han har tilfeldige seksuell omgang iblant».

– Det gjør meg ikke til et dårlig menneske.

63-åringen uttalte at han synes det å stole på andre, er vanskeligere når han selv er berømt.

Torsdag skal Spacey ha tatt til tårene i rettssalen da han snakket om hvordan han mener overgrepsanklagene har rasert karrieren hans.

LONDON: Kevin Spacey utenfor Southwark Crown Court i London fredag.

Det har stormet rundt den Oscar-belønnede skuespilleren de siste årene, og han har vært ut og inn av retten.

I oktober i fjor endte et sivilt søksmål fra skuespiller Anthony Rapp (51) mot Spacey med at Rapp ikke vant frem i retten i New York.

Rapp saksøkte Spacey for uønsket seksuell oppmerksomhet da han var 14 år gammel, og krevde over 420 millioner kroner i erstatning.

Her er glimt fra Spacey i retten i USA i 2019:

I fjor sommer ble Spacey dømt til å betale over 300 millioner kroner i erstatning til «House of Cards»-produksjonsselskapet MRC for angivelige seksuelle overgrep i kulissene til Netflix-dramaet.

Spacey har mistet flere roller etter at overgrepsanklagene begynte å strømme på i 2017 – i kjølvannet av Metoo-bevegelsen. Kort etter at de første beskyldningene ble fremsatt, valgte skuespilleren å stå åpent frem som homofil.

I november ble det klart at Spacey i tillegg er tiltalt for overgrep mot en mann i perioden 2001 til 2004. Denne saken har ikke vært behandlet ennå.

Vant pris

I januar ble den skandaleombruste skuespilleren belønnet med gjev pris i Italia. Italienske National Museum of Cinema overrakte Lifetime Achievement-trofeet, altså en heder for livslang innsats innen film.

– Jeg har ikke gått i skjul, og jeg har ikke flyttet inn i en hule, sa han den gangen.

Spacey har bosted både i England og USA.

Tilbakeblikk på da Kevin Spacey var vert under Nobelgallaen i Oslo i 2007:

