JACKASS: Bam Margera, her avbildet i Los Angeles i 2013.

Bam Margera trekker «Jackass»-søksmål

Bam Margera (42) fikk sparken fra «Jackass 4»-filmen og gikk til sak mot sine tidligere kolleger. Nå har han snudd.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Brandon Cole «Bam» Margera, som han opprinnelig heter, gikk i fjor sommer rettens vei med anklager mot Johnny Knoxville (51), Spike Jonze (52) og regissør Jeff Tremaine (55).

42-åringen hevdet i søksmålet at de tre kollegene tvang ham til å undertegne en avtale han beskrev som «psykisk tortur».

Søksmålet var også rettet mot Paramount Pictures, MTV, Dickhouse Entertainment og Gorilla Flicks.

Men nå viser nettstedet TMZ til nye rettsdokumenter, der det fremkommer at Margera ber om at søksmålet kanselleres. Ifølge TMZ tyder alt på at partene nå har inngått en økonomisk avtale, der innholdet holdes unna offentligheten.

Betingelser

Nettstedet viser frem et utdrag fra papirene, der Margera skriver at han er innforstått med at han ikke kan forhandle om noen ny «Jackass»-rolle med mindre han gjennomfører et rehabiliteringsprogram på minimum 90 dager.

TV-kjendisen skriver også at han vet han må holde seg rusfri og bare ta medikamenter som er medisinsk godkjent av rehabiliteringssenteret. Margera er også innforstått at det er betingelser knyttet til eventuelt fremtidig samarbeid.

FØR: Bam Margera (f.v.), Jeff Tremaine og Johnny Knoxville den gangen de var gode venner. Dette bildet er fra 2003.

Det er ikke første gang det stormer rundt Margera og hans tidligere Jackass-kolleger. I juni i fjor år ble det kjent at Jeff Tremaine fikk ilagt Bam Margera rettslig forbud mot å nærme seg Tremaine, samt regissørens kone og deres to barn.