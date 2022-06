FILMVETERAN: Paul Haggis, her på en premiere i New York i 2017.

Paul Haggis arrestert i Italia etter overgrepsanklage

Filmskaper Paul Haggis (69) ble pågrepet søndag etter beskyldninger om at han skal ha forgrepet seg seksuelt på en kvinne.

Det melder nyhetsbyrået AP, som siterer italienske medier, deriblant LaPresse.

Kanadiske Haggis, kjent for filmer som «Million Dollar Baby» og «Crash», har oppholdt seg i Italia i forbindelse med Allora Filmfestival, som starter i Ostuni i Puglia tirsdag.

Italienske medier viser til en politirapport, der det fremkommer at Haggis anklages for å ha misbrukt en utenlandsk – altså ikke italiensk – kvinne seksuelt over en todagers periode utenfor Brindisi.

Haggis’ advokat, Priya Chaudry, sier ifølge AP at italiensk lov forbyr ham å snakke offentlig om bevis, men at han er «overbevist om at anklagene mot Haggis vil bli droppet».

– Han er fullstendig uskyldig og stiller seg til rådighet for myndighetene, slik at sannheten raskt kan komme for dagen, sier Chaudry.

Politietterforskerne Antonio Negro og Livia Orlando sier en uttalelse at kvinnen måtte få medisinsk hjelp etter det påståtte misbruket.

Anklagene mot Haggis går i tillegg ut på at han skal ha tatt med kvinnen til flyplassen i Brindisi og forlatt henne der, til tross for at hun skal ha vært redusert både psykisk og fysisk.

Kvinnen skal ha blitt tatt hånd om av flyplasspersonale, som senere kjørte henne til politistasjonen. Der skal hun ha fylt ut en anmeldelse.

Haggis er en prisbelønnet regissør, produsent og manusforfatter. I 2006 vant han to Oscar-statuetter for «Crash». De siste fem årene har han imidlertid vært i hardt vær og satt seg i stor gjeld.

Det er ikke første gang filmveteranen anklages for seksuelle overgrep. I 2017 gikk en PR-agent Haleigh Breest til sak mot Haggis med påstander om at hun var blitt voldtatt etter en filmpremiere i 2013.

Rett etter sto ytterligere tre kvinner frem med anklager om overgrep i perioden 1996 til 2015. Disse tre har vært anonymisert.

Søksmålet fra PR-agenten har ennå ikke vært behandlet i retten, til tross for at Haggis har søkt om fortgang, fordi saken har bremset hans karriere og påført ham økonomisk belastning.

Haggis, som hevder at Breest samtykket til sex, har også forsøkt seg med motsøksmål men det ble avvist av retten.

Beskyldningene fra de tre anonyme kvinnene har han også tatt avstand fra.

69-åringen var i 35 år en av de mest profilerte medlemmene av Scientologikirken. I 2009 valgte han å forlate trossamfunnet.